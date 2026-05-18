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Atelier d’écriture OULIPO Bibliothèque des Batignolles Paris

Atelier d’écriture OULIPO Bibliothèque des Batignolles Paris

Atelier d’écriture OULIPO Bibliothèque des Batignolles Paris jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque des Batignolles

Adresse : 18, rue des Batignolles

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Suite aux lectures à voix haute des œuvres de Raymond Queneau, la bibliothèque organise un atelier d’écriture autour des pratiques oulipiennes. à travers des jeux d’écriture, des figures imposées, des contraintes ludiques et autres astuces créatives.

jeudi 11 juin de 10h30 à 12h30
salle bleue
sur inscription
Le jeudi 11 juin 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-11T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T10:30:00+02:00_2026-06-11T12:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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