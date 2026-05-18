Atelier d’écriture OULIPO Bibliothèque des Batignolles Paris

Suite aux lectures à voix haute des œuvres de Raymond Queneau, la bibliothèque organise un atelier d’écriture autour des pratiques oulipiennes. à travers des jeux d’écriture, des figures imposées, des contraintes ludiques et autres astuces créatives.

jeudi 11 juin de 10h30 à 12h30

salle bleue

sur inscription

Le jeudi 11 juin 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-11T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T10:30:00+02:00_2026-06-11T12:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



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