Atelier d’écriture OULIPO Bibliothèque des Batignolles Paris
Atelier d’écriture OULIPO Bibliothèque des Batignolles Paris jeudi 11 juin 2026.
Suite aux lectures à voix haute des œuvres de Raymond Queneau, la bibliothèque organise un atelier d’écriture autour des pratiques oulipiennes. à travers des jeux d’écriture, des figures imposées, des contraintes ludiques et autres astuces créatives.
jeudi 11 juin de 10h30 à 12h30
salle bleue
sur inscription
Le jeudi 11 juin 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-11T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T10:30:00+02:00_2026-06-11T12:30:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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