Projection de « La Septième porte », un film de Catherine Poncin, Cinéma L’Archipel, Paris

Projection de « La Septième porte », un film de Catherine Poncin Mardi 19 mai, 20h00 Cinéma L’Archipel Paris

Tarifs habituels du cinéma, cartes CIP et UGC illimité et CinéPass Pathé acceptées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T20:00:00+02:00 – 2026-05-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T20:00:00+02:00 – 2026-05-19T22:00:00+02:00

La Septième porte, un film de Catherine Poncin

France / 2026 / Documentaire / 70′

Hamid. Le Rex. L’Alcazar. Devdas. Casablanca. Le Goya. Le Verdun. L’Empire. Contes de la lune vague après la pluie. Moumen. Manuel. Z. Tanger. L’Eden. L’Atlas. Grease. Izza…

Deux pays : le Maroc, le cinéma. Leurs habitants, citoyens des deux. Leur mémoire, leurs images, celles du monde entier dans leurs salles de cinéma – qui n’existent presque plus. Visions de salles qu’occupaient les images et qu’habitent aujourd’hui les déclassés de la société. Récits de ce qui fut, de ce qui persiste – sur la rétine, dans le pays.

La Septième Porte dresse le portrait d’un pays, le Maroc, et raconte son Histoire récente des années 1950 à aujourd’hui, à travers ses salles de cinéma dans différentes villes : Casablanca, Fès, Tétouan, Tanger… Images d’architectures de salles de cinéma abandonnées, désuètes, réformées, parfois restaurées, dans lesquelles évoluent d’énigmatiques personnages, témoignages de spectateurs aux origines multiculturelles, narrant leur propre histoire avec ces salles : ici se mêlent hier et aujourd’hui, ici et ailleurs.

Catherine Poncin est une plasticienne, photographe et vidéaste française. Elle vit et travaille entre la France et le Maroc. La mémoire et l’archive sont les sujets de recherches que l’artiste explore par-delà des frontières. Elle explore le champ de patrimoines historiques, architecturaux, industriels, littéraires, scientifiques, sociologiques et politiques.

« Catherine Poncin fait partie de ceux qui s’emparent des archives et cherchent les moyens de les faire résonner pour nous faire ressentir ce que les acteurs les plus modestes de l’Histoire ont pu vivre. Il s’agit moins de construire une forme explicative, comme dans le travail de l’historien, que d’une forme inductive, une connaissance sensible qui réduit la distance qui nous sépare d’une époque révolue. » (Michel Poivert, Catherine Poncin, Le passé amplifié, Nîmes, Ecole supérieure des beaux-arts Nîmes [Actes du colloque],‎ 2015)

Remerciements

Gaël Teicher (La Traverse)

À propos des avant-premières du Festival de l’histoire de l’art

À l’approche du festival, le mois de mai s’anime avec des avant-premières, rencontres, ateliers et projections qui offrent un aperçu de la programmation à venir. Ces événements invitent le public à échanger avec les historiens de l’art, anticipant ainsi le plaisir du festival bien avant son ouverture officielle.

Cinéma L’Archipel 17 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Denis Paris Île-de-France

Les avant-premières du festival de l’histoire de l’art

Affiche du film La Septième porte, 2026