Pride Salle des Actes – Sorbonne Paris
Pride Salle des Actes – Sorbonne Paris mardi 19 mai 2026.
Pride raconte l’histoire d’un groupe d’activistes gay et lesbien qui décide de récolter de l’argent pour soutenir la grève du Syndicat National des Mineurs. Alors que ces derniers semblent embarrassés de recevoir leur aide, le film décrit l’union de deux communautés que tout semble opposer.
Projection du film Pride organisée par la Mission égalité – lutte contre les discriminations de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université
Le mardi 19 mai 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-19T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T18:00:00+02:00_2026-05-19T20:00:00+02:00
Salle des Actes – Sorbonne 54 rue Saint Jacques 75005 Paris
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