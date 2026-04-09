Pride Salle des Actes – Sorbonne Paris

Pride raconte l’histoire d’un groupe d’activistes gay et lesbien qui décide de récolter de l’argent pour soutenir la grève du Syndicat National des Mineurs. Alors que ces derniers semblent embarrassés de recevoir leur aide, le film décrit l’union de deux communautés que tout semble opposer.

Projection du film Pride organisée par la Mission égalité – lutte contre les discriminations de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Le mardi 19 mai 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-19T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T18:00:00+02:00_2026-05-19T20:00:00+02:00

Salle des Actes – Sorbonne 54 rue Saint Jacques 75005 Paris



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