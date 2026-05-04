Ce que le climat va faire à l’Europe Académie du Climat Paris

Nathanaël Wallenhorst, né en 1980, est chercheur en sciences de l’environnement et membre de l’Anthropocene Working Group (AWG), le groupe de géologues en charge de la datation de l’entrée dans l’Anthropocène. Il est également professeur à la faculté d’éducation de l’Université catholique de l’Ouest, à Angers, dont il est le doyen.

A quoi ressemblerait notre vie quotidienne, en 2049, sur une Terre qui franchirait les principaux points de basculement ?

Aurons-nous toujours des saisons en 2049 ? De quoi sera faite notre alimentation ? Quels seront nos loisirs ?

Fort de savoirs sans cesse actualisés, Nathanaël Wallenhorst anticipe de façon très concrète ce que pourrait être 2049. Climat, eau, santé et migrations, l’auteur raconte notre quotidien dans ce futur proche si rien ne change. Comment aimerons-nous ? Comment travaillerons-nous ? Comment vivrons-nous ensemble à Thessalonique, en Laponie ou à Rennes ? C’est à toutes ces questions que sont apportées des réponses.

Dans cette démonstration solide, Nathanaël Wallenhorst dresse un constat détaillé de ce que serait l’habitabilité humaine dans les décennies à venir, si nous n’agissons pas aujourd’hui.

Depuis sa création à Paris en 2011, l’Institut Momentum est un laboratoire d’idées centré sur des thèmes tels que l’effondrement, la décroissance, la démocratie face à la catastrophe écologique, les biorégions, les low-tech, les systèmes alimentaires, le rationnement des énergies fossiles.

Lieu convivial de recherche, l’Institut Momentum produit des diagnostics, des analyses, des scénarios et des propositions originales sur les trajectoires de décroissance et de résilience. Il vise à animer des rencontres transdisciplinaires au carrefour de la science, de la politique, de l’activisme et des arts afin de constituer un collectif de réflexion autour des politiques de l’Anthropocène. Au cours des quinze dernières années, l’Institut Momentum a organisé plus de cent séminaires gratuits et ouverts diffusés en ligne, fédéré un réseau d’une centaine de contributeurs et contributrices, publié cinq ouvrages collectifs grand public, des travaux et études de prospective.

Pour en savoir plus : le site de l’Institut Momentum

www.institutmomentum.org

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Prospective de l’Anthropocène et conditions d’habitabilité de la Terre… Quelles seront nos conditions d’existence dans vingt-cinq ans et quelle sera l’habitabilité humaine à Thessalonique, en Laponie ou à Rennes ? Cette conférence de Nathanaël Wallenhorst s’inscrit dans le cycle de séminaires de l’Institut Momentum dédié à la prospective de l’Anthropocène.

Le mardi 19 mai 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-19T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T17:00:00+02:00_2026-05-19T19:00:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris



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