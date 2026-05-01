Anaïde Gitton au Floréal Belleville Floréal Belleville PARIS 20

Anaïde Gitton au Floréal Belleville Floréal Belleville PARIS 20
Anaïde Gitton au Floréal Belleville Floréal Belleville PARIS 20 mardi 19 mai 2026.
Anaïde Gitton au Floréal Belleville
Anaïde Gitton, dont certain.es ont peut-être découvert le travail sous le nom de Claire Gitton lors de précédentes expositions collectives (« 100% » à @la_villette en 2025, ou « Eternal Summer » à la galerie @palproject en 2025) présente au @floreal.belleville sa première exposition personnelle, « 48°54’27.7 »N 2°28’59.8 »E ».
Cette coordonnée intime, presque secrète, renvoie à un lieu refuge, un espace sanctuaire où l’artiste puise une part essentielle de son inspiration.
À partir de ce point d’ancrage, l’exposition déploie un ensemble d’œuvres autour de la nature, des figures féminines et maternelles, du sacré et des puissances créatrices qui les traversent.
✩ Vernissage le mardi 19/05 de 18:00 à 21:30
✩ Exposition visible jusqu’au mercredi 27/05 inclus, tous les jours sauf le lundi
✩ de 11:00 à 19:00 (18:00 le dimanche)
✩ entrée libre | Œuvres en vente (catalogue sur demande)
Curation @laraoss
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Première exposition personnelle d’Anaïde Gitton : un ensemble d’œuvres autour de la nature, des figures féminines et maternelles, du sacré et des puissances créatrices qui les traversent.
Du mardi 19 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026 :
dimanche
de 11h00 à 18h00
mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 11h00 à 19h00
mardi
de 18h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-19T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-19T18:00:00+02:00_2026-05-19T21:30:00+02:00;2026-05-20T11:00:00+02:00_2026-05-20T19:00:00+02:00;2026-05-21T11:00:00+02:00_2026-05-21T19:00:00+02:00;2026-05-22T11:00:00+02:00_2026-05-22T19:00:00+02:00;2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T18:00:00+02:00;2026-05-26T18:00:00+02:00_2026-05-26T21:30:00+02:00;2026-05-27T11:00:00+02:00_2026-05-27T19:00:00+02:00
Floréal Belleville 43 Rue des Couronnes 75020 Metro 2 : CouronnesPARIS 20
https://www.instagram.com/p/DYCofwnDfuN/ +33143619466 floreal.belleville@gmail.com
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