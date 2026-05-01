Anaïde Gitton au Floréal Belleville Floréal Belleville PARIS 20

Anaïde Gitton au Floréal Belleville

Anaïde Gitton, dont certain.es ont peut-être découvert le travail sous le nom de Claire Gitton lors de précédentes expositions collectives (« 100% » à @la_villette en 2025, ou « Eternal Summer » à la galerie @palproject en 2025) présente au @floreal.belleville sa première exposition personnelle, « 48°54’27.7 »N 2°28’59.8 »E ».

Cette coordonnée intime, presque secrète, renvoie à un lieu refuge, un espace sanctuaire où l’artiste puise une part essentielle de son inspiration.

À partir de ce point d’ancrage, l’exposition déploie un ensemble d’œuvres autour de la nature, des figures féminines et maternelles, du sacré et des puissances créatrices qui les traversent.

✩ Vernissage le mardi 19/05 de 18:00 à 21:30

✩ Exposition visible jusqu’au mercredi 27/05 inclus, tous les jours sauf le lundi

✩ de 11:00 à 19:00 (18:00 le dimanche)

✩ entrée libre | Œuvres en vente (catalogue sur demande)

Curation @laraoss

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Première exposition personnelle d’Anaïde Gitton : un ensemble d’œuvres autour de la nature, des figures féminines et maternelles, du sacré et des puissances créatrices qui les traversent.

Du mardi 19 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

mardi

de 18h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-19T18:00:00+02:00_2026-05-19T21:30:00+02:00;2026-05-20T11:00:00+02:00_2026-05-20T19:00:00+02:00;2026-05-21T11:00:00+02:00_2026-05-21T19:00:00+02:00;2026-05-22T11:00:00+02:00_2026-05-22T19:00:00+02:00;2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T18:00:00+02:00;2026-05-26T18:00:00+02:00_2026-05-26T21:30:00+02:00;2026-05-27T11:00:00+02:00_2026-05-27T19:00:00+02:00

Floréal Belleville 43 Rue des Couronnes 75020 Metro 2 : CouronnesPARIS 20

https://www.instagram.com/p/DYCofwnDfuN/ +33143619466 floreal.belleville@gmail.com



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