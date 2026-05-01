Atelier d’écriture féministe SOR PARIS 20
Atelier d’écriture féministe SOR PARIS 20 mardi 26 mai 2026.
Le 26 mai de 16h à 17h30, Macha sera chez SOR pour un atelier d’écriture féministe autour du thème “pas sage”.
On a appris à être sages. À contenir, à prendre soin. Dans nos corps, nos rôles, nos mots. Avec l’écriture, ouvrons un espace plus libre & plus joyeux.
Atelier à 20€, ouvert à toustes, sans compétence nécessaire.
Inscriptions par SMS au 0757841312
Atelier d’écriture féministe sur le thème « pas sage », ouvert à toustes sans compétences d’écriture nécessaire
Le mardi 26 mai 2026
de 16h00 à 17h30
payant
Interface LSF sur demande
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-26T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-26T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-26T16:00:00+02:00_2026-05-26T17:30:00+02:00
SOR 3 Rue Des Tourelles 75020 restaurant SORPARIS 20
+33757841312 contactsorbar@gmail.com
Afficher la carte du lieu SOR et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à PARIS 20 (Paris)
- Soirée tirage de tarot SOR PARIS 20 8 mai 2026
- Exposition d’Axelle Rose chez SOR SOR PARIS 20 11 mai 2026
- Vernissage d’Axelle Rose SOR PARIS 20 13 mai 2026