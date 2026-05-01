Atelier d’écriture féministe SOR PARIS 20

Le 26 mai de 16h à 17h30, Macha sera chez SOR pour un atelier d’écriture féministe autour du thème “pas sage”.

On a appris à être sages. À contenir, à prendre soin. Dans nos corps, nos rôles, nos mots. Avec l’écriture, ouvrons un espace plus libre & plus joyeux.

Atelier à 20€, ouvert à toustes, sans compétence nécessaire.

Inscriptions par SMS au 0757841312

Atelier d’écriture féministe sur le thème « pas sage », ouvert à toustes sans compétences d’écriture nécessaire

Le mardi 26 mai 2026

de 16h00 à 17h30

payant

Interface LSF sur demande

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-26T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T16:00:00+02:00_2026-05-26T17:30:00+02:00

SOR 3 Rue Des Tourelles 75020 restaurant SORPARIS 20

+33757841312 contactsorbar@gmail.com



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