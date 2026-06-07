Arghaël, L’Origine, exposition gratuite à la Galerie Joseph du 10 au 14 juin Galerie Joseph Paris

À l’occasion de la parution de sa première monographie Arghaël 2015–2025, publiée en édition limitée, l’artiste Arghaël présente L’Origine, une exposition réunissant une trentaine d’œuvres à la Galerie Joseph, dans le Marais.

Dessins, toiles sur lin et nouvelles pièces sur plexiglass composent ce parcours autour du corps humain, de ses mémoires, de ses tensions et de ses métamorphoses. Depuis sa première exposition personnelle en 2015, Arghaël développe une œuvre sensible et expressive, où les corps semblent apparaître, disparaître, se transformer ou se recomposer.

Pensée comme un retour aux sources, L’Origine invite le public à entrer dans un univers traversé par la chair, le mouvement, la vulnérabilité et la transformation.

Exposition gratuite, en entrée libre.

Du 10 au 14 juin, l’artiste Arghaël présente L’Origine à la Galerie Joseph, dans le Marais. Une exposition gratuite autour du corps, du dessin et de la métamorphose, à l’occasion de la sortie de sa première monographie Arghaël 2015–2025.

Du mercredi 10 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T11:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00;2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T19:00:00+02:00

Galerie Joseph 5 Rue Saint-Anastase 75003 Paris

https://www.arghael.org/



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