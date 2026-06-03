Réparer, reconstruire, après les guerres Cité de l’architecture et du patrimoine Paris
Réparer, reconstruire, après les guerres Cité de l’architecture et du patrimoine Paris jeudi 11 juin 2026.
En lien avec l’exposition Patrimoines en résistance de la Cité de l’architecture et à l’occasion du festival ManiFeste, cette rencontre pose la question de la réparation et de la reconstruction, un processus qui concerne les territoires, les populations et les mémoires, avant même la fin des combats. Parmi les formes de réparation envisagées, la modélisation acoustique et visuelle d’un patrimoine brisé ou effacé, témoigne de la volonté de retrouver la vie.
Avec :
- Barbara Cassin, philologue
- Yves Ubelman, architecte, président et fondateur d’Iconem
- Sonia Wieder Atherton, violoncelliste
Modération par Isabelle Régnier, responsable de la rubrique architecture et patrimoine au journal Le Monde
Dans le cadre du cycle de conférences « Fictions-Science » et du festival ManiFeste, la Bibliothèque publique d’information, l’Ircam et la Cité de l’architecture organisent une rencontre autour de la question de la réparation et de la reconstruction après la guerre.
Le jeudi 11 juin 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-11T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T18:30:00+02:00_2026-06-11T20:00:00+02:00
Cité de l’architecture et du patrimoine 7 avenue Albert de Mun 75116 Paris
https://agenda.bpi.fr/evenement/reparer-reconstruire-apres-les-guerres/ contact.communication@bpi.fr
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