Very Blue Quartet Le Baiser Salé Paris

4 musiciens brillants, un contrebassiste inspiré : Jean Bardy revient avec Au Café des Anges, dix ans après son duo avec le pianiste hongrois Emil Spanyi sur Very Blue. Cette fois, il nous emmène en quartet… et en quintet sur deux morceaux, avec la touche magique de l’accordéoniste Marc Berthoumieux.

Jean Bardy y tisse un univers où le jazz dialogue naturellement avec ses premières amours rock-folk, le tout traversé par quelques belles couleurs bluesy. Au programme : de l’énergie, du swing, mais aussi beaucoup de finesse.

On y entend de superbes intros de contrebasse, des sonorités chaleureuses qui enveloppent, un brin de mélancolie qui passe par moments… et surtout ce plaisir simple et contagieux de jouer ensemble, qui s’entend dans chaque note.

4 musiciens brillants, un jazz audacieux : tradition et modernité s’entrelacent dans chaque note du Very Blue Quartet.

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h30 à 21h00

Le jeudi 11 juin 2026

de 21h30 à 23h00

payant

De 13 à 33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-12T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T19:30:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00;2026-06-11T21:30:00+02:00_2026-06-11T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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