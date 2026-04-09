Carte blanche à Maxime Sanchez « Spoiler » en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Carte blanche à Maxime Sanchez « Spoiler » en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris jeudi 11 juin 2026.
Maxime Sanchez commence le piano à 4 ans à SEOUL (en Corée du sud). Il découvre le jazz en région toulousaine et entre au collège de Marciac (horaires aménagés). En 2006 il déménage à Paris et intègre deux ans plus tard la classe de jazz du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP).
À Paris, il multiplie les expériences musicales.
Parmi les projets marquants de sa carrière de sideman, le travail avec François Jeanneau au Pandemonium, le groupe de Magik Malik « Jazz Association », le groupe du Saxophoniste Belge Toine Thys « Orlando » et son travail aux côtés de David Enhco (Keyston Big Band, 4tet avec Maitrises etc.)
Et ses projets de cœurs en tant que leader ou co-leader : FLASH PIG, KEPLER, et son nouveau Trio « Standards ».
En 2018, Maxime s’est révélé aux yeux du monde du jazz en devenant l’un des très rares musiciens européens à inscrire son nom au palmarès de la célèbre Thelonious Monk Competition, à laquelle il termine troisième.
Maxime Sanchez : claviers
Adrien Sanchez : saxophone
Baptiste Gersmer : basse électrique
Guilhem Flouzat : batterie
Carte blanche — laboratoire de libertés
Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz électrique — « Spoiler », c’est un peu comme « Myspace in real life. » du saxophoniste Adrien Sanchez. Entre fantaisie et réalité, c’est un espace sans limites esthétiques, électrisant, où se mêlent trance et rebondissements, paysages sonores et solos épiques.
Le jeudi 11 juin 2026
de 19h30 à 20h30
Le jeudi 11 juin 2026
de 21h30 à 22h30
payant
Tarif en ligne : 19 à 24 euros
Tarif sur place : 22 à 27 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-11T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T19:30:00+02:00_2026-06-11T20:30:00+02:00;2026-06-11T21:30:00+02:00_2026-06-11T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
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