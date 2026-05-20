Naïssam Jalal New Morning Paris

Flûtiste et vocaliste vertigineuse, compositrice prolifique, Naïssam Jalal invente un univers musical personnel et vibrant qui redonne tout son sens au mot liberté.

À la tête de quatre formations et forte de ses dix albums, Naïssam Jalal parcourt les scènes françaises et internationales, partageant avec le public des expériences puissantes. Multi-récompensée, la flûtiste a reçu les Victoires du Jazz 2019 (+4 nominations) et a été nommée Chevalière des Arts et des Lettres.

En mai dernier, elle dévoile son nouvel album « Souffles », dialogue musical avec huit instrumentistes à vents de haut vol, parmi lesquels le légendaire Archie Shepp. « Souffles » est salué par la presse (The Guardian, Jazzwise, Rolling Stone, Télérama, Le Monde..) et est soutenu par de nombreuses radios dont BBC Radio 6, FIP, Jazz FM UK et Deutschlandradio.

Avec « Landscapes of Eternity », Naïssam Jalal explore le lien fondamental entre musique, nature et spiritualité au coeur de la musique classique indienne, dans une nouvelle création autour des paysages de l’Inde du Nord. La flûtiste a voyagé seule en Inde pendant plusieurs mois, à la recherche de l’esprit de la musique hindoustanie. Nourrie de rencontres et d’enseignements, elle a composé un répertoire intime et spirituel, fondé sur les sensations et réflexions qui l’ont traversé durant ses voyages.

Flûtiste et vocaliste vertigineuse, compositrice prolifique, Naïssam Jalal invente un univers musical personnel et vibrant qui redonne tout son sens au mot liberté.

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h30 à 23h00

payant prix : 30 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-12T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T19:30:00+02:00_2026-06-11T23:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260611-6396-naissam-jalal.html



Afficher la carte du lieu New Morning et trouvez le meilleur itinéraire

