NK Comedy club FIAP Paris Paris

Pour clôturer la saison, le NK Comedy Club débarque au FIAP le 11 juin 2026 avec une line-up composé des artistes qui vous ont le plus marqués cette année. Ceux qui ont retourné la salle, provoqué les plus gros fous rires et créé les meilleurs moments de la saison.

Du stand-up, des surprises, de l’énergie et surtout beaucoup de rires.

Bref : la dernière de la saison… et clairement une soirée à ne pas manquer !

FIAP Paris | 11 juin 2026 | 19h30

Le FIAP Paris accueille le NK Comedy Club.

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-12T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T19:30:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00

FIAP Paris 30, rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr



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