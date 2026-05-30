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NK Comedy club FIAP Paris Paris

NK Comedy club FIAP Paris Paris

NK Comedy club FIAP Paris Paris jeudi 11 juin 2026.

Lieu : FIAP Paris

Adresse : 30, rue cabanis

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Pour clôturer la saison, le NK Comedy Club débarque au FIAP le 11 juin 2026 avec une line-up composé des artistes qui vous ont le plus marqués cette année. Ceux qui ont retourné la salle, provoqué les plus gros fous rires et créé les meilleurs moments de la saison.

Du stand-up, des surprises, de l’énergie et surtout beaucoup de rires.

Bref : la dernière de la saison… et clairement une soirée à ne pas manquer !

FIAP Paris | 11 juin 2026 | 19h30

Le FIAP Paris accueille le NK Comedy Club.
Le jeudi 11 juin 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-11T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-12T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T19:30:00+02:00_2026-06-11T21:00:00+02:00

FIAP Paris 30, rue cabanis  75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr


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