Nemtsov, Toraman, Poppe IRCAM Paris
Nemtsov, Toraman, Poppe IRCAM Paris samedi 13 juin 2026.
Comment faire des chansons sans vocaliste ? La compositrice Zeynep Toraman imagine une voix de synthèse, désincarnée et étrange, en dialogue avec le jeu instrumental. Comment altérer l’identité des instruments ? Avec Nun VI, Sarah Nemtsov joue de l’ambiguïté de la lutherie électronique pour créer une alternance entre immersion intense et espaces minimalistes. Comment échapper aux formats calibrés de la création musicale ? Avec Laub (« feuillage »), Enno Poppe accomplit une prolifération végétale.
Programme
Zeynep Toraman Sometimes at Night the Far Away Stars – création française
Enno Poppe Laub – création française
Sarah Nemtsov Nun VI – création 2026
Commande de Contrechamps, du Théâtre de Magdebourg, et de l’Ircam-Centre Pompidou
Distribution
Ensemble Contrechamps
Enno Poppe direction
Yann Brecy, Augustin Muller électronique Ircam
Luca Bagnoli diffusion sonore Ircam
Coproduction Ircam-Centre Pompidou, Ensemble Contrechamps.
Après le concert
Rencontrez les compositrices Sarah Nemtsov et Zeynep Toraman et le chef d’orchestre Enno Poppe, à l’occasion d’un atelier du spectateur « On n’y entend rien », dans le Studio 5 de l’Ircam. En entrée libre.
Un concert de créations contemporaines réunissant Zeynep Toraman, Sarah Nemtsov et Enno Poppe, avec l’Ensemble Contrechamps dirigé par Enno Poppe, autour de nouvelles écritures musicales.
Le samedi 13 juin 2026
de 20h00 à 21h30
payant
De 8 € à 18 €
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T20:00:00+02:00_2026-06-13T21:30:00+02:00
IRCAM 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris
Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (186m)
Bus -> 293875 : Rambuteau (Paris) (186m)
Vélib -> Cloître Saint-Merri – Renard (50.21m)
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