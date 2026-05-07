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Nemtsov, Toraman, Poppe IRCAM Paris

Nemtsov, Toraman, Poppe IRCAM Paris

Nemtsov, Toraman, Poppe IRCAM Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : IRCAM

Adresse : 1 place Igor-Stravinsky

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : <p>De 8 € à 18 €</p>

Comment faire des chansons sans vocaliste ? La compositrice Zeynep Toraman imagine une voix de synthèse, désincarnée et étrange, en dialogue avec le jeu instrumental. Comment altérer l’identité des instruments ? Avec Nun VI, Sarah Nemtsov joue de l’ambiguïté de la lutherie électronique pour créer une alternance entre immersion intense et espaces minimalistes. Comment échapper aux formats calibrés de la création musicale ? Avec Laub (« feuillage »), Enno Poppe accomplit une prolifération végétale.

Programme

Zeynep Toraman Sometimes at Night the Far Away Stars – création française
Enno Poppe Laub – création française
Sarah Nemtsov Nun VI – création 2026
Commande de Contrechamps, du Théâtre de Magdebourg, et de l’Ircam-Centre Pompidou

Distribution

Ensemble Contrechamps
Enno Poppe direction
Yann Brecy, Augustin Muller électronique Ircam
Luca Bagnoli diffusion sonore Ircam

Coproduction Ircam-Centre Pompidou, Ensemble Contrechamps.

Après le concert

Rencontrez les compositrices Sarah Nemtsov et Zeynep Toraman et le chef d’orchestre Enno Poppe, à l’occasion d’un atelier du spectateur « On n’y entend rien », dans le Studio 5 de l’Ircam. En entrée libre.

Un concert de créations contemporaines réunissant Zeynep Toraman, Sarah Nemtsov et Enno Poppe, avec l’Ensemble Contrechamps dirigé par Enno Poppe, autour de nouvelles écritures musicales.
Le samedi 13 juin 2026
de 20h00 à 21h30
payant

De 8 € à 18 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T20:00:00+02:00_2026-06-13T21:30:00+02:00

IRCAM 1 place Igor-Stravinsky  75004 Paris
Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (186m)
Bus -> 293875 : Rambuteau (Paris) (186m)
Vélib -> Cloître Saint-Merri – Renard (50.21m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.ircam.fr/fr/events/nemtsov-toraman-poppe +33144781240 billetterie@ircam.fr


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