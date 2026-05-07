Nemtsov, Toraman, Poppe IRCAM Paris

Comment faire des chansons sans vocaliste ? La compositrice Zeynep Toraman imagine une voix de synthèse, désincarnée et étrange, en dialogue avec le jeu instrumental. Comment altérer l’identité des instruments ? Avec Nun VI, Sarah Nemtsov joue de l’ambiguïté de la lutherie électronique pour créer une alternance entre immersion intense et espaces minimalistes. Comment échapper aux formats calibrés de la création musicale ? Avec Laub (« feuillage »), Enno Poppe accomplit une prolifération végétale.

Programme

Zeynep Toraman Sometimes at Night the Far Away Stars – création française

Enno Poppe Laub – création française

Sarah Nemtsov Nun VI – création 2026

Commande de Contrechamps, du Théâtre de Magdebourg, et de l’Ircam-Centre Pompidou

Distribution

Ensemble Contrechamps

Enno Poppe direction

Yann Brecy, Augustin Muller électronique Ircam

Luca Bagnoli diffusion sonore Ircam

Coproduction Ircam-Centre Pompidou, Ensemble Contrechamps.

Après le concert

Rencontrez les compositrices Sarah Nemtsov et Zeynep Toraman et le chef d’orchestre Enno Poppe, à l’occasion d’un atelier du spectateur « On n’y entend rien », dans le Studio 5 de l’Ircam. En entrée libre.

Un concert de créations contemporaines réunissant Zeynep Toraman, Sarah Nemtsov et Enno Poppe, avec l’Ensemble Contrechamps dirigé par Enno Poppe, autour de nouvelles écritures musicales.

Le samedi 13 juin 2026

de 20h00 à 21h30

payant

De 8 € à 18 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T20:00:00+02:00_2026-06-13T21:30:00+02:00

IRCAM 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris

Métro -> 11 : Rambuteau (Paris) (186m)

Bus -> 293875 : Rambuteau (Paris) (186m)

Vélib -> Cloître Saint-Merri – Renard (50.21m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.ircam.fr/fr/events/nemtsov-toraman-poppe +33144781240 billetterie@ircam.fr



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