Concert Mozart et Thuille en sextuor Pavillon de la Sirène Paris
Concert Mozart et Thuille en sextuor Pavillon de la Sirène Paris samedi 13 juin 2026.
Premier concert en tant qu’ensemble associé pour Le Concert Impromptu au Pavillon de la Sirène.
Le quintette à vent s’associe pour l’occasion à la pianiste et chambriste Sarah Maïer.
Ensemble, ils interprèteront le quintette K452 de Mozart et le sextuor op 6 de Thuille, deux chefs-d’œuvre pour piano et vents.
Sur réservation.
Le quintette à vent Le Concert Impromptu et la pianiste Sarah Maïer vous joueront deux chefs-d’œuvre pour piano et vents de Mozart et Thuille.
Le samedi 13 juin 2026
de 20h00 à 21h15
payant
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 8€ (étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA, -26 ans)
Tarif enfant : 5€ (-12 ans
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T20:00:00+02:00_2026-06-13T21:15:00+02:00
Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
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