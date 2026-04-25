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Concert Mozart et Thuille en sextuor Pavillon de la Sirène Paris

Concert Mozart et Thuille en sextuor Pavillon de la Sirène Paris

Concert Mozart et Thuille en sextuor Pavillon de la Sirène Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Pavillon de la Sirène

Adresse : 20 rue Dareau

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : <p>Tarif plein : 12€ <br>Tarif réduit : 8€ (étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA, -26 ans)<br>Tarif enfant : 5€ (-12 ans  </p>

Premier concert en tant qu’ensemble associé pour Le Concert Impromptu au Pavillon de la Sirène.

Le quintette à vent s’associe pour l’occasion à la pianiste et chambriste Sarah Maïer.

Ensemble, ils interprèteront le quintette K452 de Mozart et le sextuor op 6 de Thuille, deux chefs-d’œuvre pour piano et vents.

Sur réservation.

Le quintette à vent Le Concert Impromptu et la pianiste Sarah Maïer vous joueront deux chefs-d’œuvre pour piano et vents de Mozart et Thuille.
Le samedi 13 juin 2026
de 20h00 à 21h15
payant

Tarif plein : 12€ 
Tarif réduit : 8€ (étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA, -26 ans)
Tarif enfant : 5€ (-12 ans  

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-14T00:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T20:00:00+02:00_2026-06-13T21:15:00+02:00

Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
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