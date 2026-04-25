Concert Mozart et Thuille en sextuor Pavillon de la Sirène Paris

Premier concert en tant qu’ensemble associé pour Le Concert Impromptu au Pavillon de la Sirène.

Le quintette à vent s’associe pour l’occasion à la pianiste et chambriste Sarah Maïer.

Ensemble, ils interprèteront le quintette K452 de Mozart et le sextuor op 6 de Thuille, deux chefs-d’œuvre pour piano et vents.

Sur réservation.

Le quintette à vent Le Concert Impromptu et la pianiste Sarah Maïer vous joueront deux chefs-d’œuvre pour piano et vents de Mozart et Thuille.

Le samedi 13 juin 2026

de 20h00 à 21h15

payant

Tarif plein : 12€

Tarif réduit : 8€ (étudiant, chômeur, bénéficiaire du RSA, -26 ans)

Tarif enfant : 5€ (-12 ans

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T00:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T20:00:00+02:00_2026-06-13T21:15:00+02:00

Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

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