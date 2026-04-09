Spectacle Flamenco avec Eva Manzano LMP – Lavoir Moderne Parisien Paris

Eva Manzano est une danseuse volcanique, délicate, puissante, sensuelle et généreuse.

C’est un véritable honneur pour nous de vous proposer cette soirée en son ardente compagnie.Elle sera accompagnée de deux de ses talentueux partenaires de coeur : le cantaor Alberto Funes et le guitariste Cristobal Corbel.

Née à Grenade, Eva Manzano s’installe à Séville à l’âge de quinze ans où elle commence sa formation professionnelle sous la direction de Matilde Coral à Triana ; pendant plusieurs années, elle bénéficie d’une bourse de la prestigieuse Fondation Cristina Heeren pour l’art flamenco. Elle a étudié avec des maîtres de l’envergure d’Angelita Vargas, Carmen Ledesma, Milagros Mengíbar ou Manolo Soler. Elle a également travaillé dans des tablaos renommés à Séville, Grenade et Madrid.En 2006, elle a reçu le prix Joven Arte y Creatividad décerné par le conseil municipal de Baza. Son travail d’enseignante l’a amenée à enseigner dans le monde entier : Ukraine, France, Italie, Allemagne, Cuba et même Le Moyne College et Syracuse University à New York, et elle a collaboré avec l’ambassade d’Espagne et l’Institut Cervantes.

Sa danse traditionnelle s’inscrit dans l’idée d’une musique métissée et sans préjugés. Elle travaille avec des artistes de formation classique ou andalouse, avec des rockers ou des choeurs lyriques. Ses palmas et ses zapateados ont été entendus dans Hola Tierra, le dernier album studio solo du leader de Lagartija Nick, Antonio Arias, ou au Centro de Creación Contemporánea Matadero à Madrid avec l’auteur-compositeur-interprète folklorique Lorena Álvarez.Parmi ses projets les plus personnels figurent Visiones Íntimas, pour piano et danse, où elle danse des pièces de l’impressionnisme français avec le pianiste Juan Gallego-Coín, et Los Monstruos de Picasso, son opera prima créé au festival de Madrid, dans une courte pièce pour espaces de danse non conventionnels avec musique séquencée, dans laquelle elle rend hommage à l’oeuvre du peintre.

Tablao flamenco avec la danseuse de Grenade Eva Manzano, accompagnée au chant par Alberto Funes, et à la guitare par Cristobal Corbel.

Le samedi 13 juin 2026

de 20h00 à 23h59

payant

De 25 à 30 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T20:00:00+02:00_2026-06-13T23:59:00+02:00

LMP – Lavoir Moderne Parisien 35, rue Léon 75018 Paris

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