Pierre Tereygeol « Always Near » — Release party au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Pierre Tereygeol « Always Near » — Release party au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 24 juin 2026.
Ce solo prolonge des années de travail patient — chant, composition, improvisation, écriture, guitare — un langage construit pour pouvoir, enfin, se défaire au présent.Sur scène, les formes s’ouvrent, se fissurent. Des ami·e·s proches peuvent apparaître, déplacer les lignes, faire dévier le centre — improviser avec lui. Dedans. Surtout dehors.
Chercher le vertige, sans lâcher la tenue. Dérégler les sens avec précision.
L’épure comme point de bascule. Une musique du seuil, entre maîtrise et abandon, portée par le chant, et ce qui déborde.
Mathias Levy : violon
Emile Parisien : soprano sax
Adèle Viret : violoncelle
Pierre Tereygeol : guitare
—
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz, folk, compositions — Chanter ses histoires comme on marche sur un fil, à l’horizon.
Le mardi 23 juin 2026
de 21h30 à 22h30
Le mardi 23 juin 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 19 à 24 euros
Tarif sur place : 22 à 27 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-24T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-23T19:30:00+02:00_2026-06-23T20:30:00+02:00;2026-06-23T21:30:00+02:00_2026-06-23T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
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