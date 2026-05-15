Saint-Sulpice céramique Place Saint-Sulpice Paris

Sur la place Saint-Sulpice, vous allez découvrir

une exceptionnelle variété d’expressions, de matières et de techniques

céramique. De l’utilitaire fantasque

à la sculpture contemporaine cuite au bois, de la forme traditionnelle à

la proposition minimaliste, de la terre brute aux émaux

éclatants, une centaine de céramistes de France et de l’étranger (Japon,

Allemagne, Espagne …) présentent toute la richesse et la diversité de la

création céramique actuelle.

Les passionnées et les

collectionneurs de céramique, les néophytes et les actrices du monde des arts

et de la décoration ont rendez-vous durant quatre jours avec une centaine de

céramistes nationaux et internationaux dans une atmosphère professionnelle et

conviviale.

SAINT-SULPICE CERAMIQUE c’est aussi une exposition

thématique scénographiée cette année au cœur de la place, le très

apprécié café céramique, des ateliers gratuits pour s’initier à la terre,

ainsi qu’un stand offert à la jeune création céramique. Saint-Sulpice Céramique poursuit son cycle de rencontres avec les lieux

de TERRE. La Puisaye est cette année mise à l’honneur pour découvrir l’histoire

et la richesse de ce territoire qui détient un trésor sommeillant depuis 100

millions d’années en son sous-sol :

l’argile.

Salon de céramique contemporaine place Saint-Sulpice

Du jeudi 25 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T20:00:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00

Place Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

https://saintsulpiceceramique.com info@saintsulpiceceramique.com https://www.facebook.com/saintsulpiceceramique/ https://www.facebook.com/saintsulpiceceramique/



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