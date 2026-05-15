Saint-Sulpice céramique Place Saint-Sulpice Paris
Saint-Sulpice céramique Place Saint-Sulpice Paris jeudi 25 juin 2026.
Sur la place Saint-Sulpice, vous allez découvrir
une exceptionnelle variété d’expressions, de matières et de techniques
céramique. De l’utilitaire fantasque
à la sculpture contemporaine cuite au bois, de la forme traditionnelle à
la proposition minimaliste, de la terre brute aux émaux
éclatants, une centaine de céramistes de France et de l’étranger (Japon,
Allemagne, Espagne …) présentent toute la richesse et la diversité de la
création céramique actuelle.
Les passionnées et les
collectionneurs de céramique, les néophytes et les actrices du monde des arts
et de la décoration ont rendez-vous durant quatre jours avec une centaine de
céramistes nationaux et internationaux dans une atmosphère professionnelle et
conviviale.
SAINT-SULPICE CERAMIQUE c’est aussi une exposition
thématique scénographiée cette année au cœur de la place, le très
apprécié café céramique, des ateliers gratuits pour s’initier à la terre,
ainsi qu’un stand offert à la jeune création céramique. Saint-Sulpice Céramique poursuit son cycle de rencontres avec les lieux
de TERRE. La Puisaye est cette année mise à l’honneur pour découvrir l’histoire
et la richesse de ce territoire qui détient un trésor sommeillant depuis 100
millions d’années en son sous-sol :
l’argile.
Salon de céramique contemporaine place Saint-Sulpice
Du jeudi 25 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :
jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T20:00:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00
Place Saint-Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris
https://saintsulpiceceramique.com info@saintsulpiceceramique.com https://www.facebook.com/saintsulpiceceramique/ https://www.facebook.com/saintsulpiceceramique/
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