Ceux qui, ceux-là : Exposition de Thibaut Ren Galerie Bleu Sedaine Paris
Ceux qui, ceux-là : Exposition de Thibaut Ren Galerie Bleu Sedaine Paris jeudi 25 juin 2026.
Ceux qui, ceux-là // exposition de Thibaut Ren – galerie Bleu Sedaine Paris 11e
Thibaut Ren investit la galerie Bleu Sedaine avec une nouvelle exposition intitulée Ceux qui, ceux-là.
Se présentant comme « céramiste et cætera », Thibaut Ren offre un univers mêlant dessins, peintures et céramiques. Son travail habité, intuitif et sincère, oscille entre des représentations de la figuration humaine et animale.
Ces pièces sont une communauté ouverte, en cours de constitution, sans âge, ni frontière.
Taciturne, Animal chorale, Roc figuré, Visages-mirages…
Ces titres de pièces donnent le ton, questionnent, suggèrent ou orientent.
Pour aller à leur rencontre, rendez-vous à la galerie Bleu Sedaine du 25 au 28 juin 2026.
Ceux qui, ceux-là – Thibaut Ren – Galerie Bleu Sedaine , 57 rue Sedaine Paris 11e
Vernissage jeudi 25 juin 19h // finissage dimanche 28 juin 16h // horaires 11h – 20h
Exposition de Thibaut Ren : dessins, peintures et céramiques à la galerie Bleu Sedaine.
Du jeudi 25 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :
vendredi, samedi, dimanche
de 10h10 à 20h00
jeudi
de 11h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00;2026-06-26T10:10:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00;2026-06-27T10:10:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00;2026-06-28T10:10:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00
Galerie Bleu Sedaine 57, rue Sedaine 75011 Paris
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