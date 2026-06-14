Ceux qui, ceux-là // exposition de Thibaut Ren – galerie Bleu Sedaine Paris 11e

Thibaut Ren investit la galerie Bleu Sedaine avec une nouvelle exposition intitulée Ceux qui, ceux-là.

Se présentant comme « céramiste et cætera », Thibaut Ren offre un univers mêlant dessins, peintures et céramiques. Son travail habité, intuitif et sincère, oscille entre des représentations de la figuration humaine et animale.

Ces pièces sont une communauté ouverte, en cours de constitution, sans âge, ni frontière.

Taciturne, Animal chorale, Roc figuré, Visages-mirages…

Ces titres de pièces donnent le ton, questionnent, suggèrent ou orientent.

Pour aller à leur rencontre, rendez-vous à la galerie Bleu Sedaine du 25 au 28 juin 2026.

Ceux qui, ceux-là – Thibaut Ren – Galerie Bleu Sedaine , 57 rue Sedaine Paris 11e

Vernissage jeudi 25 juin 19h // finissage dimanche 28 juin 16h // horaires 11h – 20h