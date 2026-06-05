Visite de la place de Catalogne: d’un rond-point minéral à une forêt urbaine La place de Catalogne Paris
Visite de la place de Catalogne: d’un rond-point minéral à une forêt urbaine La place de Catalogne Paris jeudi 25 juin 2026.
25/06/2026
10H0 La place de Catalogne : d’un rond-point minéral à une forêt urbaine
La forêt
urbaine de la place de Catalogne, sortie de terre en 2024, est composée
d’arbres d’âges variés, indigènes et exotiques.
La transformation de cette place anciennement très minérale, véritable îlot de
chaleur dédié à la circulation automobile, en îlot de fraicheur urbain faisant
la part belle aux piétons et aux circulations douces est une prouesse
technique.
Ce lieu de respiration améliore le cadre de vie. Il renforce et unit les
connexions écologiques constituées par les rues plantées d’arbres d’alignements
alentours.
Rendez-vous : au 40 rue du commandant René Mouchotte
au pied de l’Hôtel Mercure
Comment la ville se végétalise au cœur de l’espace public
Le jeudi 25 juin 2026
de 10h00 à 11h30
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T10:00:00+02:00_2026-06-25T11:30:00+02:00
La place de Catalogne 40 rue du commandant René Mouchotte 75014 Paris
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