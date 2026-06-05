Visite de la place de Catalogne: d’un rond-point minéral à une forêt urbaine La place de Catalogne Paris

25/06/2026

10H0 La place de Catalogne : d’un rond-point minéral à une forêt urbaine

La forêt

urbaine de la place de Catalogne, sortie de terre en 2024, est composée

d’arbres d’âges variés, indigènes et exotiques.

La transformation de cette place anciennement très minérale, véritable îlot de

chaleur dédié à la circulation automobile, en îlot de fraicheur urbain faisant

la part belle aux piétons et aux circulations douces est une prouesse

technique.

Ce lieu de respiration améliore le cadre de vie. Il renforce et unit les

connexions écologiques constituées par les rues plantées d’arbres d’alignements

alentours.

Rendez-vous : au 40 rue du commandant René Mouchotte

au pied de l’Hôtel Mercure

Comment la ville se végétalise au cœur de l’espace public

Le jeudi 25 juin 2026

de 10h00 à 11h30

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T10:00:00+02:00_2026-06-25T11:30:00+02:00

La place de Catalogne 40 rue du commandant René Mouchotte 75014 Paris

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