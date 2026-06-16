29e édition de Saint-Sulpice Céramique Place de Saint-Sulpice Paris
29e édition de Saint-Sulpice Céramique Place de Saint-Sulpice Paris jeudi 25 juin 2026.
Sur la Place Saint-Sulpice, une centaine de céramistes venus du monde entier se réunissent pendant quatre jours pour présenter une diversité exceptionnelle d’expressions et de matières : pièces sculpturales ou utilitaires, formes traditionnelles ou contemporaines, céramique brute ou émaillée, grès, raku, terre vernissée ou porcelaine. La manifestation s’adresse à tous les publics, des amateurs aux néophytes, en passant par les professionnels des arts, de l’architecture et de la décoration.
Un stand est chaque année consacré à la jeune création, mettant à l’honneur un céramiste fraîchement diplômé. Le salon propose également un Café Céramique, des ateliers pratiques ouverts aux enfants et aux adultes, une sélection de fournitures, de livres et de revues spécialisés. Des visites guidées et des ateliers dédiés sont organisés pour accueillir les personnes malvoyantes, auxquelles la priorité est donnée.
Chaque après-midi, des conférences abordent la céramique sous des angles variés, de l’histoire à la philosophie.
Rendez-vous incontournable des métiers d’art, Saint-Sulpice Céramique investit la place éponyme pendant quatre jours. Réunissant une centaine d’exposants internationaux, cet événement tout public propose une programmation riche entre transmission des savoir-faire, ateliers pratiques et conférences thématiques.
Du jeudi 25 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 11h00 à 20h00
vendredi
de 11h00 à 22h00
jeudi
de 13h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T16:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T13:00:00+02:00_2026-06-25T20:00:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T22:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00
Place de Saint-Sulpice Place de saint-sulpice 75006 Paris
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