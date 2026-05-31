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Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris

Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris

Action collective, Association Dessine-moi un mouton, Paris jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Association Dessine-moi un mouton

Adresse : 29 rue Pajol, 75018 Paris

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Action collective Jeudi 25 juin, 11h00 Association Dessine-moi un mouton Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T11:00:00+02:00 – 2026-06-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T11:00:00+02:00 – 2026-06-25T12:00:00+02:00

Association Dessine-moi un mouton 29 rue Pajol, 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Chapelle Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://dessinemoiunmouton.org/ »}]
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