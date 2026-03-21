Exercices de style de la classe préparatoire à l’enseignement supérieur Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowki

Examens de fin d’année du département supérieur pour jeunes chanteurs

Exercices de style de la classe préparatoire à l’enseignement supérieur

Diplôme d’études musicales jeunes chanteurs

Examens de fin d’année du département supérieur pour jeunes chanteurs

Du jeudi 25 juin 2026 au vendredi 26 juin 2026 :

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T01:59:59+02:00

Date(s) :

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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