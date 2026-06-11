la Cyclo pour le Climat à Paris Académie du Climat Paris samedi 27 juin 2026.

La Cyclo pour le Climat à Paris, c’est quoi ?

Une aventure à vélo ouverte à toutes et tous, dans une ambiance conviviale, populaire et familiale. Que vous rouliez à 30 km/h ou à 15 km/h, que ce soit votre première sortie ou votre centième, l’essentiel est de partager un moment privilégié à vélo, en groupe, sur un parcours pensé pour le plaisir.

C’est aussi un temps fort pour mieux comprendre les impacts du changement climatique et repenser ensemble notre rapport à la mobilité. Le vélo n’est pas la solution unique, mais c’est clairement une solution : simple, accessible, bonne pour la santé, excellente pour le moral, et redoutablement efficace pour réduire l’empreinte carbone de nos déplacements.

Enfin, la Cyclo pour le Climat, c’est l’occasion idéale pour découvrir la longue distance en douceur. Les familles sont les bienvenues, et tous les vélos sont attendus : route, gravel, VTC, VTT, VAE, fixie, cargo, pliant, couché, tandem…

Demandez le programme !

Le départ sera donné depuis l’Académie du Climat, en plein cœur de Paris.

Des départs échelonnés en petits groupes permettront d’éviter un effet peloton compliqué à gérer en sortie de Paris et également de gérer la cohabitation avec le marché ayant lieu sur la place le samedi matin. Nous vous communiquerons vos horaires de départ avant l’événement.

Déroulé prévisionnel

de 8h à 11h : café d’accueil, pointage des inscriptions, bagagerie et départs échelonnés des cyclistes encadrés par des meneurs d’allure. C’est parti, bonne route !

à partir de 8h30 : départs pour la boucle de 100km à vélo. Plusieurs ravitaillements sur le parcours vous redonneront de l’énergie

à partir de 16h : premières arrivées de cyclistes à l’Académie du Climat : bravo à vous, vous avez réussi ce challenge, place au réconfort !

de 16h à 21h : moment convivial autour d’un dîner végétarien servi par le traiteur « Marmites volantes » dans la salle des fêtes. Boissons auprès de la Buvette de l’Académie du Climat.

Le parcours

Un parcours unique de 100 km est proposé : ce sera un parcours plutôt route et pistes cyclables autant que possible, accessible à tous les types de vélos.

L’idée est de rouler ensemble à allure modérée, voire faible (groupes de 15 à 30 km/h), de s’arrêter régulièrement pour boire un coup ou prendre des photos.

Les lieux des ravitaillements seront communiqués plus tard.

Les groupes les plus sportifs pourront réaliser la boucle en 4h, les débutants sur la distance profiteront d’une randonnée de 7 ou 8h.

Le parcours est en cours de construction. Pour vous donner un aperçu, vous passerez autant que possible dans des zones en proximité avec la nature : traversée de la forêt de Ferrières, ancienne voie sur berges de Paris, bois de Vincennes et parc floral de Paris, en suivant autant que possible la Marne.

Le parcours ne devrait pas représenter de grosse difficulté technique, et devrait totaliser un dénivelé positif de 500m environ pour 100km de distance.

Ebauche de parcours pour le 100km de la Cyclo pour le Climat Paris, au départ de Paris et allant dans l’Est de la région parisienne.

Votre inscription

Le tarif est fixé à 30 € et inclut :

Un accueil au départ de l’Académie du Climat où vous aurez la possibilité de laisser un bagage pour ne pas vous encombrer pendant la sortie

au départ de l’Académie du Climat où vous aurez la possibilité de laisser un bagage pour ne pas vous encombrer pendant la sortie Deux ravitaillements sur le parcours

sur le parcours Un repas végétarien à l’arrivée à l’Académie du Climat pour clôturer la journée en beauté

végétarien à l’arrivée à l’Académie du Climat pour clôturer la journée en beauté L’assurance et les coûts transverses

Rejoignez l’aventure !

Il est demandé à chaque personne de faire le calcul de son empreinte carbone (sur https://nosgestesclimat.fr) et de prendre une Promesse Climat en vu de la réduire (ces informations seront nécessaires pour compléter votre inscription)

Maillot Warming Stripes

Les warming stripes (Bandes du réchauffement climatique, Ed Hawkins, https://showyourstripes.info/) sont une représentation du changement climatique et le symbole de notre association “Cyclo pour le climat”. Le maillot (en fibre issue de bouteilles plastiques recyclées) s’adresse à des cyclistes réguliers qui auront l’occasion de porter les couleurs C4C lors de leurs autres sorties. Il est proposé à l’achat pour composer un peloton ambassadeur de la prise de conscience de l’urgence climatique.

L’équipe bénévole de Cycling for Climate France – Paris remercie chaleureusement Funkie partenaire de l’évènement avec l’Académie du climat.

Le premier évènement « Cycling for climate » a été organisé en 2020 aux Pays-Bas : une sortie à vélo pour sensibiliser à l’urgence du changement climatique, symboliquement le long du potentiel futur trait de côte remodelé par la montée des eaux.

En 2022, un petit groupe de cyclistes importent l’idée en France et roulent 300km entre Brest et le Mont Saint Michel. En 2023, l’association C4C-France est structurée et la Cyclo pour le climat est reconduite à St Malo. Les années suivantes, le concept essaime à Villeurbanne, Angers, St-Malo, Toulouse et Paris cette année !

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

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Participez à la première édition parisienne de la Cyclo pour le Climat : une sortie à vélo conviviale, populaire et familiale à allure libre ! Un événement de sensibilisation au changement climatique et une très belle opportunité pour repenser ensemble notre rapport à la mobilité.

Le samedi 27 juin 2026

de 08h30 à 21h00

payant

30 €

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T11:30:00+02:00

fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T08:30:00+02:00_2026-06-27T21:00:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/



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