Dédicace d’auteur Marché de la poésie stand des éditions Al Manar Paris
Dédicace d’auteur Marché de la poésie stand des éditions Al Manar Paris vendredi 5 juin 2026.
Marie-Hélène Prouteau dédicacera son nouveau livre, l’essai « Ces mains pour l’inquiétude », éditions Al Manar avec la peintre Marie Alloy. De Camille Claudel à Charlie Chaplin en passant par Erri De Luca , Spinoza et quelques autres.
À voir aussi à Paris (75)
- Sabaa Tahir à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris 1 juin 2026
- Une Antiquité Rêvée Bibliothèque musicale La Grange Fleuret Paris 2 juin 2026
- Crépuscules Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS 2 juin 2026
- Rencontre avec Sébastien Dulude Bibliothèque Gaston-Miron Saisissez un code postal valide… 2 juin 2026
- Death Goals • Rumeur SUPERSONIC Paris 2 juin 2026