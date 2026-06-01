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Dédicace d’auteur Marché de la poésie stand des éditions Al Manar Paris

Dédicace d’auteur Marché de la poésie stand des éditions Al Manar Paris

Dédicace d’auteur Marché de la poésie stand des éditions Al Manar Paris vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Marché de la poésie stand des éditions Al Manar

Adresse : Place saint Sulpice

Ville : 75000 Paris

Département : 75

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 14:00

Heure de fin : 16:00

Marie-Hélène Prouteau dédicacera son nouveau livre, l’essai « Ces mains pour l’inquiétude », éditions Al Manar avec la peintre Marie Alloy. De Camille Claudel à Charlie Chaplin en passant par Erri De Luca , Spinoza et quelques autres.

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