Une Antiquité Rêvée Bibliothèque musicale La Grange Fleuret Paris

« Il me semble, en effet, que l’antiquité, dans sa pure essence, nous doit revenir par la joie créatrice d’enfants, contemporains, en qui elle retrouve un tour inné comme réservé par elle au futur. »

Mallarmé, 1894

À l’époque baroque et classique, la mythologie fut la principale source d’inspiration pour l’Opéra. Ces récits intemporels comme le mythe d’Orphée, mis en musique à travers les époques par Monteverdi, Gluck et Berio ou bien raconté par Ovide ou filmé par Cocteau, révèlent à chaque adaptation de nouvelles couleurs.

À la fin XIXe siècle, la redécouverte du riche passé de la Grèce, menée par les archéologues occidentaux, suscite un grand intérêt. Les compositeurs français, déjà inspirés par l’orientalisme et la musique modale, s’emparent de cette antiquité et la revisite avec des teintes impressionnistes. En 1909, Debussy écrit ses Danseuses de Delphes, suite à la découverte d’une colonne antique sur ce site millénaire. Grâce à la force de l’imaginaire et à sa musique évocatrice, le sujet reprend vie, transposé et magnifié sous une autre forme. Ce programme, théâtre de rencontres surprenantes (nymphes et satyres, dieux et déesses), vous emmènera de poèmes en élégies et de danses en épigraphes antiques. Déambulation dans une antiquité tantôt poétique et descriptive tantôt rêvée et fantasmée comme celle de Pierre Louÿs dans ses Chansons de Bilitis. Il est interprété sur instruments anciens du début du XXe siècle pour s’approcher au plus près des couleurs originelles.

Artistes :

Jean Brégnac, flûte

Daria Fadeeva, piano

Programme

Albert Roussel – Joueurs de flûte (extraits)

Claude Debussy – Épigraphes antiques

Albert Doyen – Poèmes Grecs

Philippe Gaubert – Madrigal

Émile Boussagol – Chant Mélancolique d’Orphée

Louis Aubert – Madrigal

Claude Debussy – Danseuses de Delphes

Claude Debussy – Élégie

Jean Brégnac et Daria Fadeeva vous invitent à un voyage onirique à travers l’Antiquité à travers des oeuvres pour flûte et piano de la fin du XIXe siècle

Le lundi 01 juin 2026

de 19h00 à 20h00

payant

Tarif étudiant 8€

Pass culture du 8ème 20€

Tarif plein 30€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-01T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-01T19:00:00+02:00_2026-06-01T20:00:00+02:00

Bibliothèque musicale La Grange Fleuret 11bis rue de Vezelay 75008 Paris

https://www.bibliotheques-royaumont.com/evenement/concert-une-antiquite-revee/?date=01/06/2026T19:00 +33153890910 contact@blgf.fr



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