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Sabaa Tahir à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris

Sabaa Tahir à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris

Sabaa Tahir à la Fnac Forum des Halles ! SUR INSCRIPTION Fnac Forum des Halles Paris lundi 1 juin 2026.

Lieu : Fnac Forum des Halles

Adresse : 1-7 rue Pierre Lescot

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Tarif : <p>ATTENTION : L'accès à cet évènement n'est possible que par inscription via le lien de L'Éclaireur Fnac.</p>

Sabaa Tahir est l’autrice mondialement reconnue d’Une braise sous la cendre, série best-seller qui a été traduite dans plus de trente-cinq langues. Elle a grandi dans le désert Mojave en Californie, où sa famille tenait un motel. Elle y passait son temps à dévorer des romans de fantasy, à piquer les comics de son frère, et à jouer de la guitare – mais mal. Elle a commencé l’écriture d’Une braise sous la cendre lors de longues nuits passées au Washington Post. Elle aime le punk rock bien bruyant, les chaussettes de couleurs criardes et tout ce qui est nerd.

À l’occasion de la publication de « All my rage « , son tout nouveau roman, Sabaa Tahir sera présente lors d’une séance de dédicaces le lundi 1er juin à partir de 17h30 à la Fnac Forum des Halles. Une belle occasion d’échanger avec l’autrice !*

*Événement gratuit sur inscription
Le lundi 01 juin 2026
de 17h30 à 19h30
gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Éclaireur Fnac.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-01T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-01T17:30:00+02:00_2026-06-01T19:30:00+02:00

Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot  75001 Paris
https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp70902-rencontre-exceptionnelle-avec-sabaa-tahir-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/


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