Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris

La 22e édition de Musique en bibliothèque avec l’association Par ici la Scène vous propose en première parti un récital de piano par Seoyeon KIM avec au programme des pièces de Corelli, Rachmaninoff et Dutilleux et une deuxième partie dont la programmation et les interprètes seront communiqués très prochainement.

jeudi 30 avril à 18h

salle bleue

sur inscription

Le jeudi 30 avril 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T18:00:00+02:00_2026-04-30T19:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



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