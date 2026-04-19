Rencontre avec Fabienne Audéoud Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

ATTAQUE DE MIGNONNERIE A LA BIBLIOTHEQUE !

Fabienne Audéoud est une artiste vivant dans le 18ème arrondissement de Paris. Elle illustre les petits personnages de cet univers Jeunesse sur d’immenses formats !

Fabienne Audéoud a passé une douzaine d’années à Londres au cours desquelles elle s’est

formée à la composition musicale. À la suite de l’obtention d’un diplôme en arts à la Goldsmiths University, elle se consacre aux arts plastiques, dans le contexte de la scène londonienne des années 1990. L’artiste suit un parcours pluridisciplinaire réalisant tout aussi bien des performances, des pièces musicales, des peintures (déclinées parfois en séries), des vidéos que des installations, plus récemment.

Son travail explore les relations de pouvoir notamment, à travers l’exploration du langage.

La notion de représentation et sa signification politique dans la culture occidentale ainsi que les études féministes et la question de genre traversent également ses recherches et ses productions artistiques.

Dans sa démarche performative, l’artiste s’intéresse autant à la forme de ses pièces qu’à la réception et l’impact sociologique et culturel de celles-ci par les publics. Toujours avec une pointe d’humour, Fabienne Audéoud crée, à travers ses actions et performances, des espaces dans lesquels des émotions complexes sous-jacentes sont fortement présentes. Toujours avec une pointe d’humour, elle crée des espaces dans lesquels des actions s’inscrivent pour y développer des émotions complexes.

Une expo proposée par le Fonds d’Art Contemporain – Paris Collection.

Rencontrez l’artiste exposée depuis 6 mois à la bibliothèque Maurice Genevoix

Le samedi 30 mai 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR



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