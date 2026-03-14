Escale musicale : les standards du jazz Bibliothèque François Villon Paris

Le collectif jazz des bibliothèques de la Ville de Paris vous invite cette année à une plongée passionnante au cœur des grands standards du jazz ! Venez explorer leur histoire, leurs racines et les innombrables interprétations qui ont façonné ce patrimoine musical vivant. Véritables piliers du jazz, ces compositions jouées et réinventées par des générations de musiciens, constituent un répertoire commun .

Une séance d’écoute commentée à la découverte des standards du jazz, de leurs origines et des multiples interprétations qu’ils ont inspirées

Le samedi 30 mai 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon



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