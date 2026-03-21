Concert a cappella Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Auditorium Marcel Landowski

le jeune chœur de paris | département supérieur pour jeunes chanteurs

Christophe Grapperon, direction

Concert a cappella du jeune chœur de paris

Le samedi 30 mai 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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