Concert a cappella Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Concert a cappella Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS samedi 30 mai 2026.
Auditorium Marcel Landowski
le jeune chœur de paris | département supérieur pour jeunes chanteurs
Christophe Grapperon, direction
Concert a cappella du jeune chœur de paris
Le samedi 30 mai 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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