Des clowns amateurs investissent le kiosque Yvette Chauviré Kiosque du Square Yvette Chauviré Paris
Des clowns amateurs investissent le kiosque Yvette Chauviré Kiosque du Square Yvette Chauviré Paris samedi 30 mai 2026.
Des clowns amateurs envahissent le kiosque du square Yvette Chauviré (métro Commerce) à partir de 15h30 pour un spectacle improvisé pour grands et éventuellement petits (pas trop, ils ont peur des clowns, à partir de l’école maternelle). C’est gratuit !
Des élèves d’ateliers de clown contemporain du 15e sortent de leur salle et s’exercent en plein air au kiosque du square Yvette Chauviré.
Le samedi 30 mai 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit Public enfants et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:30:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00
Kiosque du Square Yvette Chauviré 18 place du Commerce 75015 Metro CommerceParis
https://lesouffleclown.jimdosite.com/ https://www.facebook.com/clown.theatre/ https://www.facebook.com/clown.theatre/
Afficher la carte du lieu Kiosque du Square Yvette Chauviré et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Festival de courts métrages – Jour 1 Mémorial de la Shoah Paris 19 avril 2026
- Les petits secrets de Saint-Germain-des-Prés 19 avril 2026
- Zoot For Kids, Atelier Jazz Jeune Public JASS CLUB PARIS Paris 19 avril 2026
- Les jardins de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris 19 avril 2026
- Bal Pop’ Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris 19 avril 2026