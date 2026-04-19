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Des clowns amateurs investissent le kiosque Yvette Chauviré Kiosque du Square Yvette Chauviré Paris

Des clowns amateurs investissent le kiosque Yvette Chauviré Kiosque du Square Yvette Chauviré Paris

Des clowns amateurs investissent le kiosque Yvette Chauviré Kiosque du Square Yvette Chauviré Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Kiosque du Square Yvette Chauviré

Adresse : 18 place du Commerce

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Des clowns amateurs envahissent le kiosque du square Yvette Chauviré (métro Commerce) à partir de 15h30 pour un spectacle improvisé pour grands et éventuellement petits (pas trop, ils ont peur des clowns, à partir de l’école maternelle). C’est gratuit !

Des élèves d’ateliers de clown contemporain du 15e sortent de leur salle et s’exercent en plein air au kiosque du square Yvette Chauviré.
Le samedi 30 mai 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit Public enfants et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T18:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:30:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00

Kiosque du Square Yvette Chauviré 18 place du Commerce  75015 Metro CommerceParis
https://lesouffleclown.jimdosite.com/ https://www.facebook.com/clown.theatre/ https://www.facebook.com/clown.theatre/


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