Des clowns amateurs investissent le kiosque Yvette Chauviré Kiosque du Square Yvette Chauviré Paris

Des clowns amateurs envahissent le kiosque du square Yvette Chauviré (métro Commerce) à partir de 15h30 pour un spectacle improvisé pour grands et éventuellement petits (pas trop, ils ont peur des clowns, à partir de l’école maternelle). C’est gratuit !

Des élèves d’ateliers de clown contemporain du 15e sortent de leur salle et s’exercent en plein air au kiosque du square Yvette Chauviré.

Le samedi 30 mai 2026

de 15h30 à 17h00

gratuit Public enfants et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T18:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T15:30:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00

Kiosque du Square Yvette Chauviré 18 place du Commerce 75015 Metro CommerceParis

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