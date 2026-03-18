Musina Ebobissé trio, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Son groupe développe un jazz contemporain ouvert et incarné, où se croisent les rythmiques du jazz moderne américain, les couleurs impressionnistes et l’énergie des musiques actuelles. Portée par une forte complicité collective, leur musique navigue entre introspection et intensité, déployant une narration sonore immersive et habitée.

Musina Ebobissé : saxophone ténor, compositions

Etienne Renard : contrebasse

Jesús Vega : batterie

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Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Musina Ebobissé s’impose depuis quelques années comme une voix montante et singulière du jazz français et européen.

Le lundi 25 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le lundi 25 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-26T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-25T19:30:00+02:00_2026-05-25T20:30:00+02:00;2026-05-25T21:30:00+02:00_2026-05-25T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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