STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris
STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris lundi 6 juillet 2026.
Quel extraterrestre es-tu ?
Au début du stage, les enfants répondent à un court questionnaire ludique inspiré des tests de magazine afin de découvrir quel profil extraterrestre leur correspond : « reptilien », « petit-gris » ou « insectoïde ».
Selon les résultats, un gabarit leur est proposé, il ne reste plus qu’à découper et à assembler chaque élément !
Les participants réalisent eux-mêmes leur masque en suivant une méthode simple et accessible grâce à des matériaux légers et faciles à manipuler (tuyaux isolants en polyéthylène, plastazote, ruban de masquage).
À la fin de l’atelier, l’ensemble est personnalisé avec des bandes colorées (vert, bleu, rose, jaune) ou selon les envies des enfants.
Déroulé du stage
- Présentation du projet et choix du modèle
- Découpage des formes et premières étapes d’assemblage
- Sculpture du masque par assemblage et fixation
- Finalisation de la structure
- Finitions et mise en couleur
Un stage créatif et ludique pour explorer son imagination tout en découvrant des techniques de fabrication accessibles.
Intervenant : Lionel Serre
Nombre de places : 10 personnes
Tarif : 260€ (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Dates : du 06 au 10 Juillet 2026
Horaires : de 14h à 18h
Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou par téléphone 01 44 61 87 80.
Tous niveaux, à partir de 7 ans – les adultes accompagnateurs ont également la possibilité de participer au stage, sous réserve de s’inscrire et de s’acquitter des frais d’inscription.
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 18h00
payant
Tarif : 260€ (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Public jeunes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T14:00:00+02:00_2026-07-06T18:00:00+02:00;2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00
Ateliers SOUHAM 3, place Souham – place Jeanne d’Arc, 75013 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org
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