Informations pratiques

En pleine Coupe du Monde 2026, à l’occasion de la petite finale, Resonanc’E-Sport et Ground Control proposent une autre façon de vivre le tournoi planétaire. On joue, on vibre, on se retrouve, manettes en main, entre amis ou en famille.

Tournoi jeu vidéo FC 26

Ouvert à tous dès 12 ans, sans niveau requis. Prenez la manette et affrontez d’autres joueurs dans une ambiance compétitive et conviviale. La compétition est retransmise en direct sur Twitch. Participation aux frais : 10 euros

150 euros à gagner !

Une dotation (Cash Prize) sera répartie entre les 3 meilleurs joueurs, au prorata du nombre de participants.

Espace Jeu Libre

Wii, Switch, PlayStation, PC, arcade… Des jeux pour tous les âges, à son propre rythme et sans pression de résultat. Accès libre et gratuit.

⚽ La soirée continue à Ground Control

Après le tournoi, profitez de la diffusion de la petite finale de la Coupe du Monde sur grand écran, tout en découvrant les bars, restaurants, food trucks et l’atmosphère chaleureuse qui font le succès de Ground Control.

Coupe du Monde sur grand écran

La petite finale sera diffusée en direct. La halle devient tribune : on crie, on bondit, on retient son souffle au rythme du match, tous ensemble. Accès libre et gratuit.



Cet événement n’est affilié ni à une fédération de football ni à un éditeur de jeu vidéo, et n’est sponsorisé par aucun d’entre eux.

En pleine Coupe du Monde 2026, pour la petite finale, l’association Resonanc’E-Sport et Ground Control proposent une autre façon de vivre le mondial.

Le samedi 18 juillet 2026

de 12h00 à 21h00

gratuit sous condition

Tournoi de Jeu Vidéo FC26 participation 10 euros

Spectateur gratuit.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-18T15:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-18T12:00:00+02:00_2026-07-18T21:00:00+02:00

Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris

Métro -> 1 : Gare de Lyon (Paris) (492m)

Bus -> 29 : Rambouillet (Paris) (105m)

Vélib -> Charenton – Place du Col Bourgoin (137.40m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.groundcontrolparis.com/project/coupe-du-monde-2026/ contact@resonanc-esport.fr



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