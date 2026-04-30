LA JAM DU LUNDI DE FRANÇOIS CONSTANTIN Le Baiser Salé Paris

Animée par François Constantin, elle est le lieu de rencontre et d’échange où amateurs et professionnels font entendre leurs talents lors d’une soirée d’improvisation musicale. Du jazz à la soul en passant par le swing ou encore l’électro, laissez- vous séduire par la richesse musicale et l’ambiance profonde et chaleureuse des Jam Du Lundi. Plus qu’un simple concert, la jam est l’occasion de découvrir des musiciens hors pair, de les voir improviser ensemble. C’est le sentiment de participer à un moment unique. Une heure de concert pose les bases et lance le thème de la soirée, puis une jam nous emmène jusqu’au bout de la nuit.

Qui dit lundi dit forcément JAM Du Lundi !

Le lundi 27 juillet 2026

de 21h00 à 23h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-28T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-28T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-27T21:00:00+02:00_2026-07-27T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/fr/agenda?tag=LaJamDeTOUSLesJazz



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