​Le Tech Culture Museum Station F Paris

Informations pratiques

Une exposition gratuite par Looties × STATION F

​Du 28 juillet au 22 août 2026 · du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h

STATION F · 5 Parvis Alan Turing, 75013 Paris

​La tech ne vit pas uniquement dans nos écrans. Elle se porte, s’affiche, s’échange et se collectionne.

​Pour la première fois, The Tech Culture Museum rassemble plus de 100 objets qui racontent la culture tech et l’histoire d’Internet : hoodies emblématiques, T-shirts de conférences, stickers de lancement, mascottes, casquettes, pins, éditions limitées et autres artefacts improbables.

​De l’intelligence artificielle à l’open source, du cloud aux langages de programmation et aux communautés de développeurs, ces objets sont de petits repères dans le temps : le souvenir d’un lancement, d’une entreprise, d’une communauté ou d’un moment précis de l’histoire d’Internet.

​L’exposition présente notamment des pièces liées à Mistral AI, AMD, Google Cloud, DigitalOcean, Nutanix et bien d’autres.

​Ce n’est ni un salon professionnel, ni un pop-up de marques. C’est un musée temporaire et gratuit consacré aux objets physiques d’une industrie qui pense souvent n’exister qu’en ligne.

​L’entrée est gratuite sur inscription.

Après votre inscription, présentez-vous simplement à l’accueil de STATION F à votre arrivée.