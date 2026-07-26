Le Tech Culture Museum Station F Paris
mardi 28 juillet 2026 · Station F · Paris
Informations pratiques
Une exposition gratuite par Looties × STATION F
Du 28 juillet au 22 août 2026 · du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
STATION F · 5 Parvis Alan Turing, 75013 Paris
La tech ne vit pas uniquement dans nos écrans. Elle se porte, s’affiche, s’échange et se collectionne.
Pour la première fois, The Tech Culture Museum rassemble plus de 100 objets qui racontent la culture tech et l’histoire d’Internet : hoodies emblématiques, T-shirts de conférences, stickers de lancement, mascottes, casquettes, pins, éditions limitées et autres artefacts improbables.
De l’intelligence artificielle à l’open source, du cloud aux langages de programmation et aux communautés de développeurs, ces objets sont de petits repères dans le temps : le souvenir d’un lancement, d’une entreprise, d’une communauté ou d’un moment précis de l’histoire d’Internet.
L’exposition présente notamment des pièces liées à Mistral AI, AMD, Google Cloud, DigitalOcean, Nutanix et bien d’autres.
Ce n’est ni un salon professionnel, ni un pop-up de marques. C’est un musée temporaire et gratuit consacré aux objets physiques d’une industrie qui pense souvent n’exister qu’en ligne.
L’entrée est gratuite sur inscription.
Après votre inscription, présentez-vous simplement à l’accueil de STATION F à votre arrivée.
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