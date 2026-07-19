Arrivée du Tour de France à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris

Informations pratiques

Présentation

Réservez votre billet pour vivre l’arrivée du Tour de France 2026 à l’Arc de triomphe !

Accédez au monument dès 16h30 et profitez d’une ambiance exceptionnelle dans un cadre prestigieux.

INCLUS :

– Accès privatif au parvis et à la terrasse de l’Arc de triomphe dès 16h30

– Vue privilégiée sur l’avenue des Champs-Élysées, les coureurs et la ligne d’arrivée

– Boissons à discrétion offertes

– Assortiment de canapés offert

– Goodies du Centre des monuments nationaux offerts !

PROGRAMME DE LA COURSE :

– 16h30 : accès au monument depuis l’avenue des Champs-Élysées

– Jusqu’à 17h30 : passages de la caravane sur la ligne d’arrivée

– 18h : heure estimée du premier passage des coureurs

– 19h30 : heure estimée de l’arrivée finale des premiers coureurs

– 20h30 : fin de l’évènement

Ce programme est non contractuel et dépend de l’organisation du Tour de France.

Informations pratiques

La réservation en ligne est obligatoire, aucune vente ne sera proposée sur place

Les participants peuvent se déplacer du parvis jusqu’à la terrasse du monument en empruntant les escaliers (284 marches)

Un ascenseur sera à disposition des personnes à mobilité réduite

Plan d’accès détaillé à venir

Assistez en direct à l’arrivée des coureurs sur les Champs-Élysées depuis la terrasse panoramique de l’Arc de triomphe !

Le dimanche 26 juillet 2026

de 16h30 à 20h30

payant

De 140 à 150 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T19:30:00+02:00

fin : 2026-07-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-26T16:30:00+02:00_2026-07-26T20:30:00+02:00

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile 75008 Emprunter le tunnel du Souvenir, en haut des Champs-ÉlyséesParis

https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/arrivee-du-tour-de-france ninon.varrall@monuments-nationaux.fr



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