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Arrivée du Tour de France à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris

dimanche 26 juillet 2026 · Arc de triomphe · Paris

Arrivée du Tour de France à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Arc de triomphe
Adresse
Place Charles de Gaulle - Étoile
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 140 à 150 euros.</p>

Présentation

Réservez votre billet pour vivre l’arrivée du Tour de France 2026 à l’Arc de triomphe !

Accédez au monument dès 16h30 et profitez d’une ambiance exceptionnelle dans un cadre prestigieux.

INCLUS :

– Accès privatif au parvis et à la terrasse de l’Arc de triomphe dès 16h30

– Vue privilégiée sur l’avenue des Champs-Élysées, les coureurs et la ligne d’arrivée

– Boissons à discrétion offertes

– Assortiment de canapés offert

– Goodies du Centre des monuments nationaux offerts !

PROGRAMME DE LA COURSE :

– 16h30 : accès au monument depuis l’avenue des Champs-Élysées

– Jusqu’à 17h30 : passages de la caravane sur la ligne d’arrivée

– 18h : heure estimée du premier passage des coureurs

– 19h30 : heure estimée de l’arrivée finale des premiers coureurs

– 20h30 : fin de l’évènement

Ce programme est non contractuel et dépend de l’organisation du Tour de France.

Informations pratiques

  • La réservation en ligne est obligatoire, aucune vente ne sera proposée sur place
  • Les participants peuvent se déplacer du parvis jusqu’à la terrasse du monument en empruntant les escaliers (284 marches)
  • Un ascenseur sera à disposition des personnes à mobilité réduite
  • Plan d’accès détaillé à venir

Assistez en direct à l’arrivée des coureurs sur les Champs-Élysées depuis la terrasse panoramique de l’Arc de triomphe !
Le dimanche 26 juillet 2026
de 16h30 à 20h30
payant

De 140 à 150 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T19:30:00+02:00
fin : 2026-07-26T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T16:30:00+02:00_2026-07-26T20:30:00+02:00

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile  75008 Emprunter le tunnel du Souvenir, en haut des Champs-ÉlyséesParis
https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/arrivee-du-tour-de-france ninon.varrall@monuments-nationaux.fr


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