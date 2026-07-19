Arrivée du Tour de France à l’Arc de triomphe Arc de triomphe Paris
dimanche 26 juillet 2026 · Arc de triomphe · Paris
Informations pratiques
Présentation
Réservez votre billet pour vivre l’arrivée du Tour de France 2026 à l’Arc de triomphe !
Accédez au monument dès 16h30 et profitez d’une ambiance exceptionnelle dans un cadre prestigieux.
INCLUS :
– Accès privatif au parvis et à la terrasse de l’Arc de triomphe dès 16h30
– Vue privilégiée sur l’avenue des Champs-Élysées, les coureurs et la ligne d’arrivée
– Boissons à discrétion offertes
– Assortiment de canapés offert
– Goodies du Centre des monuments nationaux offerts !
PROGRAMME DE LA COURSE :
– 16h30 : accès au monument depuis l’avenue des Champs-Élysées
– Jusqu’à 17h30 : passages de la caravane sur la ligne d’arrivée
– 18h : heure estimée du premier passage des coureurs
– 19h30 : heure estimée de l’arrivée finale des premiers coureurs
– 20h30 : fin de l’évènement
Ce programme est non contractuel et dépend de l’organisation du Tour de France.
Informations pratiques
- La réservation en ligne est obligatoire, aucune vente ne sera proposée sur place
- Les participants peuvent se déplacer du parvis jusqu’à la terrasse du monument en empruntant les escaliers (284 marches)
- Un ascenseur sera à disposition des personnes à mobilité réduite
- Plan d’accès détaillé à venir
Assistez en direct à l’arrivée des coureurs sur les Champs-Élysées depuis la terrasse panoramique de l’Arc de triomphe !
Le dimanche 26 juillet 2026
de 16h30 à 20h30
payant
De 140 à 150 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T19:30:00+02:00
fin : 2026-07-26T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-26T16:30:00+02:00_2026-07-26T20:30:00+02:00
Arc de triomphe Place Charles de Gaulle – Étoile 75008 Emprunter le tunnel du Souvenir, en haut des Champs-ÉlyséesParis
https://www.paris-arc-de-triomphe.fr/agenda/arrivee-du-tour-de-france ninon.varrall@monuments-nationaux.fr
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