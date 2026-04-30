3 nights with Estelle Perrault, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
3 nights with Estelle Perrault, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 28 juillet 2026.
On commence avec Lorez Alexandria, contemporaine de Sarah Vaughan, dont la postérité a été plus discrète. Dotée d’une chaleur et d’une singularité rares, elle est une source d’inspiration majeure pour Estelle Perrault.
Puis Carmen McRae, voix de la lucidité, du phrasé précis, de l’ironie tenue, une manière unique de dire les choses sans détour.
Enfin, cap sur les années 80 avec Marlena Shaw. Estelle présentera son répertoire, celui d’une grande chanteuse à l’énergie joueuse, sensuelle et affranchie.
Plus qu’un concert, chaque soirée propose une plongée pour faire entendre ces voix, partager leurs histoires, et saisir ce qu’elles ont déplacé dans le jazz et ce qu’elles continuent de transmettre.
Estelle Perrault : voix
Gianluca Figliola : guitare
Gabriel Sauzay : contrebasse
—
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Motherly Voices — Trois soirs, trois voix. Un parcours à travers trois grandes figures du jazz vocal, chacune à sa manière essentielle, et pourtant souvent racontée à la marge.
Le mercredi 29 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
Le mercredi 29 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
Le mardi 28 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
Le mardi 28 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
Le lundi 27 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
Le lundi 27 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 19 à 24 euros
Tarif sur place : 22 à 27 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-28T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-30T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-27T19:30:00+02:00_2026-07-27T20:30:00+02:00;2026-07-27T21:30:00+02:00_2026-07-27T22:30:00+02:00;2026-07-28T19:30:00+02:00_2026-07-28T20:30:00+02:00;2026-07-28T21:30:00+02:00_2026-07-28T22:30:00+02:00;2026-07-29T19:30:00+02:00_2026-07-29T20:30:00+02:00;2026-07-29T21:30:00+02:00_2026-07-29T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
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