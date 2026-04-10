Atelier d’écriture par l’association Carnets du passage Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Atelier d’écriture par l’association Carnets du passage Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 30 mai 2026.
Cet atelier est ouvert aux personnes en FLE (niveau B1 et plus) et au tout public adulte.
Un atelier d’écriture Carnets du passage est un moment de convivialité pendant lequel on écrit progressivement par étapes, on lit son texte, on se laisse guider, on écoute les autres, on partage dans la bienveillance, pour être surpris.
Jauge : 10 personnes
La Lettre des souhaits. Créer un personnage et rêver avec lui de ses souhaits, de son avenir, des possibilités qui s’offrent à lui. Venez écrire en groupe, dans une ambiance chaleureuse, sous forme d’un échange de lettres.
Le samedi 30 mai 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T13:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T12:30:00+02:00
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr
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