Atelier d’écriture par l’association Carnets du passage Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Cet atelier est ouvert aux personnes en FLE (niveau B1 et plus) et au tout public adulte.

Un atelier d’écriture Carnets du passage est un moment de convivialité pendant lequel on écrit progressivement par étapes, on lit son texte, on se laisse guider, on écoute les autres, on partage dans la bienveillance, pour être surpris.

Jauge : 10 personnes

La Lettre des souhaits. Créer un personnage et rêver avec lui de ses souhaits, de son avenir, des possibilités qui s’offrent à lui. Venez écrire en groupe, dans une ambiance chaleureuse, sous forme d’un échange de lettres.

Le samedi 30 mai 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T12:30:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



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