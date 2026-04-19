Festival Place aux Livres Médiathèque James Baldwin Paris

Dédié aux autrices et aux voix minorisées de la littérature

contemporaine, Place aux Livres vous donne rendez-vous pour une journée consacrée

à la thématique du « corps » en littérature, aux côtés de Rim Battal,

Anne Bourrassé, Pauline Delabroy-Allard, Mathilde Forget, Cloé Korman, Grace

Ly, Isabelle Pandazopoulos, Séphora Pondi, Emmanuelle Richard, Noah Truong et

Maaï Youssef.

En tant que lieu partenaire, la médiathèque accueillera un riche programme :

En salle d’animation (rez-de-chaussée) :

De 14h30 à 16h : Table ronde « Naissance d’un corps : regards croisés sur l’enfance et les maternités » avec Cloé Korman et Maaï Youssef.

De 16h à 17h30 : Table ronde « Corps visible, corps invisibilisé : une écriture des regards et de la violence » avec Séphora Pondi et Noah Truong.

De 18h à 19h30 : Table-ronde « Le corps amoureux : désir et liberté », avec Emmanuelle Richard et Mathilde Forget

Dans l’espace de travail B (1er étage) :

De 11h à 13h : Atelier

d’écriture pour adultes, animé par Lou Séchan et Adélie Fayaud, étudiantes du

master de création littéraire de Paris 8 Vincennes-Saint Denis (sur

inscription : festival.placeauxlivres@gmail.com)

De 15h30 à 16h30 : Conférence

« Corps refusés : les femmes et minorités de genre dans l’histoire de

l’art » par la critique d’art et commissaire d’expositions Anne Bourrassé

(places limitées, sur inscription : festival.placeauxlivres@gmail.com)

De 17h30 à 18h30 : Rencontre avec Pauline Delabroy-Allard, en partenariat avec le podcast OPEN BOOK

De 19h à 20h : Rencontre avec Grace Ly

D’autres lieux, autour de la Place des Fêtes, accueilleront une belle programmation :

De 10h30 à 11h30 – Square Monseigneur Maillet : Place aux histoires, lecture d’albums jeunesse (de 10h30 à 11h pour les 0-3 ans ; de 11h à 11h30 pour les 4 ans et +)

– Square Monseigneur Maillet : Place aux histoires, lecture d’albums jeunesse (de 10h30 à 11h pour les 0-3 ans ; de 11h à 11h30 pour les 4 ans et +) De 15h à 17h – Cabanon de la Place des Fêtes (CAPLA) : Lectures de textes autour du corps par les comédiennes Charlotte Belmont , Songhi Deguine , Lucile Megret , Pauline Pauwels , Lara Tavella , Sara-Lou Zemzemi (extraits d’ Annie Ernaux , Neige Sinno , Camille Froidevaux-Metterie …), conception et mise en espace par Amélie Charleux .

– Cabanon de la Place des Fêtes (CAPLA) : Lectures de textes autour du corps par les comédiennes , , , , , (extraits d’ , , …), conception et mise en espace par . De 15h à 16h – Centre Paris Anim’ Place des Fêtes : Rencontre avec Isabelle Pandazopoulos

– Centre Paris Anim’ Place des Fêtes : Rencontre avec De 16h-17h – Centre Paris Anim’ Place des Fêtes : Atelier d’écriture pour les ados (12-16 ans) avec Isabelle Pandazopoulos (sur inscription : festival.placeauxlivres@gmail.com)

– Centre Paris Anim’ Place des Fêtes : Atelier d’écriture pour les ados (12-16 ans) avec Isabelle Pandazopoulos (sur inscription : festival.placeauxlivres@gmail.com) De 20h à 21h30 : Soirée de clôture : lecture littéraire et musicale de x et excès, de Rim Battal par Rim Battal et la musicienne Isa Stragliati Marieva Jaime-Cortez.

En partenariat avec l’école d’écriture Les Mots, un

distributeur de consignes d’écriture sera mis en place à la médiathèque pour proposer aux festivalier·es une pratique libre et ludique de la

création littéraire, tout au long de la journée.

Les livres des écrivain·es invité·es seront par ailleurs proposés à la vente

grâce à L’Atelier, librairie partenaire de Place aux Livres.

Rejoignez-nous pour une journée joyeuse et de partage autour

du livre !

Plus d’infos sur : www.festivalplaceauxlivres.com

Instagram : @festival_placeauxlivres

Facebook : Festival

Place aux Livres

Linkedin : Festival

Place aux Livres

Le samedi 30 mai 2026, Place aux Livres, le festival des auteurices de la Place des Fêtes (Paris, 19e), revient pour une 2ème édition ! Gratuit et ouvert à toutes et tous, il mettra à l’honneur 11 écrivain·es lors de 15 rencontres, lectures et ateliers – dont un volet jeunesse – déployés dans 4 lieux différents, de 10h30 à 21h30.

Le samedi 30 mai 2026

de 10h30 à 21h30

gratuit

Entrée libre et gratuite

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-31T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T21:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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