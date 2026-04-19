Festival Place aux Livres Médiathèque James Baldwin Paris
Festival Place aux Livres Médiathèque James Baldwin Paris samedi 30 mai 2026.
Dédié aux autrices et aux voix minorisées de la littérature
contemporaine, Place aux Livres vous donne rendez-vous pour une journée consacrée
à la thématique du « corps » en littérature, aux côtés de Rim Battal,
Anne Bourrassé, Pauline Delabroy-Allard, Mathilde Forget, Cloé Korman, Grace
Ly, Isabelle Pandazopoulos, Séphora Pondi, Emmanuelle Richard, Noah Truong et
Maaï Youssef.
En tant que lieu partenaire, la médiathèque accueillera un riche programme :
En salle d’animation (rez-de-chaussée) :
- De 14h30 à 16h : Table ronde « Naissance d’un corps : regards croisés sur l’enfance et les maternités » avec Cloé Korman et Maaï Youssef.
- De 16h à 17h30 : Table ronde « Corps visible, corps invisibilisé : une écriture des regards et de la violence » avec Séphora Pondi et Noah Truong.
- De 18h à 19h30 : Table-ronde « Le corps amoureux : désir et liberté », avec Emmanuelle Richard et Mathilde Forget
Dans l’espace de travail B (1er étage) :
- De 11h à 13h :
Atelier
d’écriture pour adultes, animé par Lou Séchan et Adélie Fayaud, étudiantes du
master de création littéraire de Paris 8 Vincennes-Saint Denis (sur
inscription : festival.placeauxlivres@gmail.com)
- De 15h30 à 16h30 :
Conférence
« Corps refusés : les femmes et minorités de genre dans l’histoire de
l’art » par la critique d’art et commissaire d’expositions Anne Bourrassé
(places limitées, sur inscription : festival.placeauxlivres@gmail.com)
- De 17h30 à 18h30 : Rencontre avec Pauline Delabroy-Allard, en partenariat avec le podcast OPEN BOOK
- De 19h à 20h : Rencontre avec Grace Ly
D’autres lieux, autour de la Place des Fêtes, accueilleront une belle programmation :
- De 10h30 à 11h30 – Square Monseigneur Maillet : Place aux histoires, lecture d’albums jeunesse (de 10h30 à 11h pour les 0-3 ans ; de 11h à 11h30 pour les 4 ans et +)
- De 15h à 17h – Cabanon de la Place des Fêtes (CAPLA) : Lectures de textes autour du corps par les comédiennes Charlotte Belmont, Songhi Deguine, Lucile Megret, Pauline Pauwels, Lara Tavella, Sara-Lou Zemzemi (extraits d’Annie Ernaux, Neige Sinno, Camille Froidevaux-Metterie…), conception et mise en espace par Amélie Charleux.
- De 15h à 16h – Centre Paris Anim’ Place des Fêtes : Rencontre avec Isabelle Pandazopoulos
- De 16h-17h – Centre Paris Anim’ Place des Fêtes : Atelier d’écriture pour les ados (12-16 ans) avec Isabelle Pandazopoulos (sur inscription : festival.placeauxlivres@gmail.com)
- De 20h à 21h30 : Soirée de clôture : lecture littéraire et musicale de x et excès, de Rim Battal par Rim Battal et la musicienne Isa Stragliati Marieva Jaime-Cortez.
En partenariat avec l’école d’écriture Les Mots, un
distributeur de consignes d’écriture sera mis en place à la médiathèque pour proposer aux festivalier·es une pratique libre et ludique de la
création littéraire, tout au long de la journée.
Les livres des écrivain·es invité·es seront par ailleurs proposés à la vente
grâce à L’Atelier, librairie partenaire de Place aux Livres.
Rejoignez-nous pour une journée joyeuse et de partage autour
du livre !
Plus d’infos sur : www.festivalplaceauxlivres.com
Instagram : @festival_placeauxlivres
Facebook : Festival
Place aux Livres
Linkedin : Festival
Place aux Livres
Le samedi 30 mai 2026, Place aux Livres, le festival des auteurices de la Place des Fêtes (Paris, 19e), revient pour une 2ème édition ! Gratuit et ouvert à toutes et tous, il mettra à l’honneur 11 écrivain·es lors de 15 rencontres, lectures et ateliers – dont un volet jeunesse – déployés dans 4 lieux différents, de 10h30 à 21h30.
Le samedi 30 mai 2026
de 10h30 à 21h30
gratuit
Entrée libre et gratuite
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T13:30:00+02:00
fin : 2026-05-31T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T21:30:00+02:00
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
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