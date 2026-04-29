Atelier tote-bag : customisation et cyanotype Médiathèque Françoise Sagan Paris

Dans le cadre du temps fort autour du vêtement dans les bibliothèques, la médiathèque Françoise Sagan vous propose plusieurs ateliers autour de la customisation, de l’upcycling et la réparation de nos vêtements !

Le premier est une initiation au cyanotype sur tissu. Vous pourrez customiser un tote-bag grâce à ce procédé, mais d’autres matériaux seront mis à votre disposition pour tester d’autres techniques et repartir avec un sac unique qui vous ressemble.

Venez customiser un tote-bag à votre image !

Le samedi 30 mai 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Inscription sur billetweb

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T12:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr



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