Atelier tote-bag : customisation et cyanotype Médiathèque Françoise Sagan Paris
Atelier tote-bag : customisation et cyanotype Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 30 mai 2026.
Dans le cadre du temps fort autour du vêtement dans les bibliothèques, la médiathèque Françoise Sagan vous propose plusieurs ateliers autour de la customisation, de l’upcycling et la réparation de nos vêtements !
Le premier est une initiation au cyanotype sur tissu. Vous pourrez customiser un tote-bag grâce à ce procédé, mais d’autres matériaux seront mis à votre disposition pour tester d’autres techniques et repartir avec un sac unique qui vous ressemble.
Venez customiser un tote-bag à votre image !
Le samedi 30 mai 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Inscription sur billetweb
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T13:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T12:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
Afficher la carte du lieu Médiathèque Françoise Sagan et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Giovanni Segantini « Je veux voir mes montagnes » Musée Marmottan Monet Paris 29 avril 2026
- « Oser conter » – Formation par la conteuse Clara Guenoun Age d’Or de France Paris 29 avril 2026
- Préhistoire : entre utopie et réalité Collège de France Paris 29 avril 2026
- Championnat pushcar, 19e édition Parc Montsouris Paris 29 avril 2026
- Film « Superasticot » et atelier le sol et ses secrets au cinéma Le 3 Luxembourg Les 3 Luxembourg Paris 29 avril 2026