Des mini-navires à piloter pour les enfants au bord de Seine avec MSC Croisières port de la tournelle Paris 30 mai – 7 juin entrée libre

MSC Croisières vous donne rendez-vous au Port de la Tournelle pour “L’Escale à Paris” : animations maritimes, ateliers enfants et découverte de la croisière, gratuitement en plein air.

Les 30 & 31 mai puis les 6 & 7 juin 2026, MSC Croisières vous invite à “L’Escale à Paris” au Port de la Tournelle. Quatre journées gratuites et en plein air pour toute la famille : ateliers pour enfants, bateaux miniatures télécommandés, animations maritimes et découverte de l’univers de la croisière. Une parenthèse dépaysante au cœur de Paris, les pieds au bord de l’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00

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port de la tournelle port de la tournelle Quartier Saint-Victor Paris 75005 Paris



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