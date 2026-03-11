Du 27 février au 29 juin 2026, Espace Musées et Paris Aéroport, en collaboration avec la Fondation Dina Vierny – Musée Maillol, présentent pour la première fois au cœur de l’aéroport une œuvre majeure du sculpteur Aristide Maillol, L’Air. Cette sculpture fait partie des 20 sculptures de Maillol présentées depuis 1964-65 dans le jardin du Carrousel au Louvre, à Paris. Située au point d’intersection stratégique des salles d’embarquement K, L et M du Terminal 2E de l’aéroport, cette installation se poursuit par l’exposition « Maillol – L’Air comme une sculpture » à l’Espace Musées du Hall K jusqu’au 31 mai 2026. À l’occasion de cet événement, un programme de rencontres est proposé au Musée Maillol avec Sculpture+, organisme dédié au rayonnement de la sculpture sous toutes ses formes.

Samedi 30 mai, 9h15 – 12h30

Matinée « Hypothèses et démonstrations »

Le sculpteur et le photographe

À l’occasion de l’exposition « Maillol – L’Air comme une sculpture », Sculpture+ initie un cycle de matinées « Hypothèses et démonstrations ». Dans un esprit de partage d’expériences entre professionnels et avec le public, quatre professionnels de musées présentent un sujet de leur choix à partir d’un thème commun, fondé sur leur pratique de la recherche, du commissariat ou de l’accrochage.

Le thème de cette première édition, « Le sculpteur et le photographe », s’inspire du travail de Robert Doisneau qui a photographié l’installation des sculptures de Maillol aux Tuileries. Cette matinée a vocation à devenir un rendez-vous annuel.

Artistes évoqués : Constantin Brancusi, Alberto Giacometti, Henri Matisse, Auguste Rodin

Matinée suivie d’un verre de l’amitié au Café Prévert

Programmation de rencontres au Musée Maillol, Paris 7e, Samedi 30 mai 2026.

Le samedi 30 mai 2026

de 09h15 à 12h30

payant

Places limitées, réservation obligatoire.

De 15 à 30 euros.

Tout public.

Musée Maillol 59-61, rue de Grenelle 75007 Paris



