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Vide grenier rue Richomme (18e) Ecole élémentaire Richomme Paris

Vide grenier rue Richomme (18e) Ecole élémentaire Richomme Paris

Vide grenier rue Richomme (18e) Ecole élémentaire Richomme Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Ecole élémentaire Richomme

Adresse : 9, rue Richomme

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Inscription et achat d’emplacement du 7 au 17 avril sur place à l’école élémentaire, 9 rue Richomme 75018 Paris du lundi au vendredi à 8h30 et le mardi également à 18h.

Ou par téléphone au 06 10 94 21 88 ou 06 51 07 68 17
10€ le mètre (deux mètre au minimum)

Cet événement est organisé par les parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire Richomme

Vide grenier le samedi 30 mai de 8h à 18h rue Richomme 75018 Paris
Le samedi 30 mai 2026
de 08h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T11:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T08:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00

Ecole élémentaire Richomme 9, rue Richomme  75018 Paris


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