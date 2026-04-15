Vide grenier rue Richomme (18e) Ecole élémentaire Richomme Paris
Vide grenier rue Richomme (18e) Ecole élémentaire Richomme Paris samedi 30 mai 2026.
Inscription et achat d’emplacement du 7 au 17 avril sur place à l’école élémentaire, 9 rue Richomme 75018 Paris du lundi au vendredi à 8h30 et le mardi également à 18h.
Ou par téléphone au 06 10 94 21 88 ou 06 51 07 68 17
10€ le mètre (deux mètre au minimum)
Cet événement est organisé par les parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire Richomme
Vide grenier le samedi 30 mai de 8h à 18h rue Richomme 75018 Paris
Le samedi 30 mai 2026
de 08h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T11:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T08:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00
Ecole élémentaire Richomme 9, rue Richomme 75018 Paris
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