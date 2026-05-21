Vide Grenier de parents d’élève – Guy Moquet Rue du capitaine Lagache Paris

Grand Vide-Greniers – À ne pas manquer !

Samedi 30 mai, de 8h30 à 17h, les parents d’élèves des écoles Sainte-Marthe et du Sacré-Cœur organisent un vide-greniers pour une journée conviviale et pleine de bonnes affaires !

Où ? rue Lacaille et rue du Capitaine Lagache – Un cadre agréable pour chiner en famille ou entre amis.

Pourquoi venir ?

– Des trésors à découvrir : Vêtements, jouets, livres, objets déco, et bien plus encore, proposés par les parents d’élèves.

– Une ambiance chaleureuse : Rencontrez vos voisins, échangez avec les exposants et profitez d’une journée festive.

– Un événement solidaire : En participant, vous soutenez directement les écoles de votre quartier.

Conseil : Venez tôt pour avoir le meilleur choix !

On compte sur vous pour faire de cette journée un succès. À samedi 30 mai !

Vide grenier de parents d’élèves à Guy Moquet.

Le samedi 30 mai 2026

de 08h30 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T11:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T08:30:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00

Rue du capitaine Lagache Rue du capitaine Lagache 75017 Paris



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