Vide Grenier de parents d’élève – Guy Moquet Rue du capitaine Lagache Paris
Vide Grenier de parents d’élève – Guy Moquet Rue du capitaine Lagache Paris samedi 30 mai 2026.
Grand Vide-Greniers – À ne pas manquer !
Samedi 30 mai, de 8h30 à 17h, les parents d’élèves des écoles Sainte-Marthe et du Sacré-Cœur organisent un vide-greniers pour une journée conviviale et pleine de bonnes affaires !
Où ? rue Lacaille et rue du Capitaine Lagache – Un cadre agréable pour chiner en famille ou entre amis.
Pourquoi venir ?
– Des trésors à découvrir : Vêtements, jouets, livres, objets déco, et bien plus encore, proposés par les parents d’élèves.
– Une ambiance chaleureuse : Rencontrez vos voisins, échangez avec les exposants et profitez d’une journée festive.
– Un événement solidaire : En participant, vous soutenez directement les écoles de votre quartier.
Conseil : Venez tôt pour avoir le meilleur choix !
On compte sur vous pour faire de cette journée un succès. À samedi 30 mai !
Vide grenier de parents d’élèves à Guy Moquet.
Le samedi 30 mai 2026
de 08h30 à 17h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T11:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T08:30:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00
Rue du capitaine Lagache Rue du capitaine Lagache 75017 Paris
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