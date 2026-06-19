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Balade conviviale : une journée au Bois de Vincennes ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS

Balade conviviale : une journée au Bois de Vincennes ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS

Balade conviviale : une journée au Bois de Vincennes ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS jeudi 30 juillet 2026.

Lieu : Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini

Adresse : 36 Quai de la Rapée

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif : <p><b>3€ (+ adhésion au Centre Social 2€)</b></p>

Rejoignez-nous pour une agréable balade conviviale à la
journée, au cœur du bois de Vincennes, entre nature et patrimoine. Nous
passerons par l’École du Breuil, le jardin d’agronomie tropicale et visiterons
le château de Vincennes, lieu emblématique chargé d’histoire.

Cette sortie est l’occasion idéale de prendre l’air,
d’échanger dans une ambiance chaleureuse et de profiter d’un moment de détente
accessible à tous. Entre nature, culture et découverte, chacun pourra avancer à
son rythme et partager un moment simple et ressourçant. Visite libre du chateau
de Vincennes à 15h pour celles/ceux qui le souhaitent.

Prévoir : titre de transport valable pour le RER / Île de
France, pique-nique, de bonnes chaussures et… votre bonne humeur !

Balade conviviale à la journée – le bois et le Château de Vincennes.
Le jeudi 30 juillet 2026
de 09h00 à 18h00
payant

3€ (+ adhésion au Centre Social 2€)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-30T12:00:00+02:00
fin : 2026-07-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-30T09:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée  75012 PARIS
https://claje.aniapp.fr/activites/convivialite/sortie-famille-balade-dans-la-ville +33143405214 villiot@claje.asso.fr


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