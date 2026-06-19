Balade conviviale : une journée au Bois de Vincennes ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS
Balade conviviale : une journée au Bois de Vincennes ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS jeudi 30 juillet 2026.
Rejoignez-nous pour une agréable balade conviviale à la
journée, au cœur du bois de Vincennes, entre nature et patrimoine. Nous
passerons par l’École du Breuil, le jardin d’agronomie tropicale et visiterons
le château de Vincennes, lieu emblématique chargé d’histoire.
Cette sortie est l’occasion idéale de prendre l’air,
d’échanger dans une ambiance chaleureuse et de profiter d’un moment de détente
accessible à tous. Entre nature, culture et découverte, chacun pourra avancer à
son rythme et partager un moment simple et ressourçant. Visite libre du chateau
de Vincennes à 15h pour celles/ceux qui le souhaitent.
Prévoir : titre de transport valable pour le RER / Île de
France, pique-nique, de bonnes chaussures et… votre bonne humeur !
Balade conviviale à la journée – le bois et le Château de Vincennes.
Le jeudi 30 juillet 2026
de 09h00 à 18h00
payant
3€ (+ adhésion au Centre Social 2€)
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-30T12:00:00+02:00
fin : 2026-07-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-30T09:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée 75012 PARIS
https://claje.aniapp.fr/activites/convivialite/sortie-famille-balade-dans-la-ville +33143405214 villiot@claje.asso.fr
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