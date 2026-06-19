Balade conviviale : une journée au Bois de Vincennes ! Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS jeudi 30 juillet 2026.

Rejoignez-nous pour une agréable balade conviviale à la

journée, au cœur du bois de Vincennes, entre nature et patrimoine. Nous

passerons par l’École du Breuil, le jardin d’agronomie tropicale et visiterons

le château de Vincennes, lieu emblématique chargé d’histoire.

Cette sortie est l’occasion idéale de prendre l’air,

d’échanger dans une ambiance chaleureuse et de profiter d’un moment de détente

accessible à tous. Entre nature, culture et découverte, chacun pourra avancer à

son rythme et partager un moment simple et ressourçant. Visite libre du chateau

de Vincennes à 15h pour celles/ceux qui le souhaitent.

Prévoir : titre de transport valable pour le RER / Île de

France, pique-nique, de bonnes chaussures et… votre bonne humeur !

Balade conviviale à la journée – le bois et le Château de Vincennes.

Le jeudi 30 juillet 2026

de 09h00 à 18h00

payant

3€ (+ adhésion au Centre Social 2€)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-30T12:00:00+02:00

fin : 2026-07-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-30T09:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36 Quai de la Rapée 75012 PARIS

https://claje.aniapp.fr/activites/convivialite/sortie-famille-balade-dans-la-ville +33143405214 villiot@claje.asso.fr



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