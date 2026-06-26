A la découverte des quartiers parisiens : le village de Belleville Métro Pyrénées Paris mardi 28 juillet 2026.

Belleville est rattaché à Paris en 1860. Faubourg parisien typique, il fait preuve, au moment de la Commune de Paris, d’une résistance hors pair. Dans l’entre-deux-guerres, le quartier accueille les premiers émigrés arméniens, grecs et juifs polonais qui contribuent au développement de l’artisanat, déjà présent, et en particulier celui du cuir. L’implantation des commerces juifs, et leur visibilité, confère à Belleville son identité de “quartier juif”, avec une intense vie communautaire yiddish. Aujourd’hui encore, Belleville est un lieu emblématique du Paris populaire et de ses quartiers pluriethniques.

Cette visite guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Un parcours numérique dédié, valorisant l’histoire et le patrimoine de ce quartier du 20e arrondissement, a été réalisé par le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (Direction des affaires culturelles) dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris.

Découvrez le charme de Belleville, ses rues et ses places pittoresques, son parc, et ses immeubles populaires. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le mardi 28 juillet 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite)

Réservation obligatoire à partir du 15 juillet 2026

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-28T21:30:00+02:00

fin : 2026-07-28T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-28T18:30:00+02:00_2026-07-28T20:30:00+02:00

Métro Pyrénées 92 rue de Belleville 75020 Paris

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