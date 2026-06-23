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Atelier Orgue de barbarie et chansons au centre Sportif Jules Noel Centre Sportif Jules Noel Paris

Atelier Orgue de barbarie et chansons au centre Sportif Jules Noel Centre Sportif Jules Noel Paris

Atelier Orgue de barbarie et chansons au centre Sportif Jules Noel Centre Sportif Jules Noel Paris mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Centre Sportif Jules Noel

Adresse : 3 avenue Maurice d'Ocagne

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Vous aimez les chansons et la convivialité ? rejoignez l’Orgue de barbarie de la Cie le Fil de Soie pour un atelier festif et participatif au centre Sportif Jules Noel.

Venez chanter avec la Cie Le Fil de Soie et son Orgue de barbarie.
Le mardi 28 juillet 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-28T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-28T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-28T17:00:00+02:00_2026-07-28T19:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3 avenue Maurice d’Ocagne  75014 Paris


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