Jam session Jazz-Groove / par Claire Nouet JASS CLUB PARIS Paris
Jam session Jazz-Groove / par Claire Nouet JASS CLUB PARIS Paris dimanche 26 juillet 2026.
Jam session Jazz Groove
Chaka Khan, Michael Franks, Stevie Wonder…
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place
À partir de 22h30 tous les samedis soirs au club, RDV Jam session !
Le samedi 25 juillet 2026
de 22h30 à 01h30
payant Tarif : 5 EUR
Musicien·nes : 0 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T01:30:00+02:00
fin : 2026-07-26T04:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T22:30:00+02:00_2026-07-25T01:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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