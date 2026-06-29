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Caravan Jazz Le Melville Paris

Caravan Jazz Le Melville Paris

Caravan Jazz Le Melville Paris dimanche 26 juillet 2026.

Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Une soirée pleine de peps avec un répertoire de standards de Jazz et de Bossa nova brésilienne, en quartet piano / basse / batterie / voix. Le tout en laissant une large place à l’improvisation et à l’échange avec le public ! Eleonore Langellier, vocaliste Jazz à l’énergie communicative apportera une couleur Be-bop frénétique à la soirée.

Eléonore Langelier : chant

Kellian Camus : piano

Gabriel Pierre : contrebasse

Isaias Alves : batterie

Une soirée jazzy électrisante avec un quartet détonnant ! Au programme : standards de Jazz et Bossa nova, improvisations envoûtantes, et Éléonore Langellier, vocaliste pleine de peps !
Le samedi 25 juillet 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T21:00:00+02:00_2026-07-25T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6036


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