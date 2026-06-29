Caravan Jazz Le Melville Paris

Une soirée pleine de peps avec un répertoire de standards de Jazz et de Bossa nova brésilienne, en quartet piano / basse / batterie / voix. Le tout en laissant une large place à l’improvisation et à l’échange avec le public ! Eleonore Langellier, vocaliste Jazz à l’énergie communicative apportera une couleur Be-bop frénétique à la soirée.

Eléonore Langelier : chant

Kellian Camus : piano

Gabriel Pierre : contrebasse

Isaias Alves : batterie

Une soirée jazzy électrisante avec un quartet détonnant ! Au programme : standards de Jazz et Bossa nova, improvisations envoûtantes, et Éléonore Langellier, vocaliste pleine de peps !

Le samedi 25 juillet 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-26T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-25T21:00:00+02:00_2026-07-25T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6036



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