Caravan Jazz Le Melville Paris
Caravan Jazz Le Melville Paris dimanche 26 juillet 2026.
Une soirée pleine de peps avec un répertoire de standards de Jazz et de Bossa nova brésilienne, en quartet piano / basse / batterie / voix. Le tout en laissant une large place à l’improvisation et à l’échange avec le public ! Eleonore Langellier, vocaliste Jazz à l’énergie communicative apportera une couleur Be-bop frénétique à la soirée.
Eléonore Langelier : chant
Kellian Camus : piano
Gabriel Pierre : contrebasse
Isaias Alves : batterie
Une soirée jazzy électrisante avec un quartet détonnant ! Au programme : standards de Jazz et Bossa nova, improvisations envoûtantes, et Éléonore Langellier, vocaliste pleine de peps !
Le samedi 25 juillet 2026
de 21h00 à 23h30
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-26T00:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T21:00:00+02:00_2026-07-25T23:30:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6036
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